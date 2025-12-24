Льняная сказка Любови Пакканен

Представляя эту необычную выставку, Наталья Юронен отметила, что она неслучайно открылась к предстоящим новогодним и рождественским праздникам.

- Эта выставка рассказывает о традициях ингерманландских народностей нашего края. С другой стороны, она посвящена традициям, которые есть в каждой семье. Готовясь к Новому году, мы украшаем свой дом и елку, в том числе игрушками и изделиями, созданными своими руками.

Неудивительно, что выставка «Льняная сказка» получилась такой теплой и домашней, – говорит Наталья Викторовна.

С творчеством рукодельницы из Терволово Любови Пакканен уже знакомы многие гатчинцы. Совместно с АНО «Центр культуры ингерманландских финнов «Хатсина» и Ассоциацией «Гильдия ткачей», в которых состоит мастерица, она старается продвигать ткачество как способ сохранения национальной культуры ингерманландских финнов.

Выставка «Льняная сказка» – первая персональная в творческой биографии мастерицы. Как рассказала Любовь Пакканен, любимые хобби сопровождали ее с детства: вязание на спицах, крючком, шитье. А не так давно она всерьез увлеклась ткачеством.

- Всё началось с обычных половиков, которые были в детстве дома у мамы, – рассказывает мастерица. - Захотелось вернуться к тому домашнему теплу. Это затянуло, и вот уже три с половиной года я тку изделия сама.

Творческий процесс Любовь Валентиновна осваивала на самых разных видах ткацких приспособлений. Среди них – современный непрофессиональный ткацкий станок с одним бердо, четырехремизный домашний станок, лентоткацкий станок, бердышки, рамки. С их помощью мастерица создает изделия удивительной красоты и изящества: салфетки, рушники, полотенца, передники, дорожки на стол, коврики, половики, платки, палантины, сумки, пояса и полотно, из которого потом шьет традиционные костюмы и одежду.

Свое мастерство рукодельница совершенствует в нескольких техниках ткачества: полотняное переплетение, заправочное, закладное, выкладное, выборное, браное, кисейное и саржевое ткачество. Любовь Валентиновна старается придать изделиям яркий колорит, используя национальные финно-угорские и карело-финские орнаменты. Некоторые орнаменты она составляет сама, внося в композиции свое видение традиций.

На выставке в «Купринке» представлены изделия из льна и тканей, в составе которых есть лен, шерсть, хлопок.

- Моя самая любимая пряжа – льняная, – признается Любовь Пакканен. - Из нее я тку, как правило, предметы для интерьера: салфетки, скатерти, дорожки на стол, передники, одежду. В моем гардеробе присутствуют практически все необходимые вещи, сделанные из льняного полотна.

Процесс изготовления льняного полотна долгий и трудоемкий, поэтому льняную пряжу всегда очень ценили и берегли, используя для изготовления праздничной одежды.

- Ткачество – кропотливое, я бы даже сказала, философское занятие, – говорит мастерица.

- Вертикали – как небо и земля, горизонтали – как центр и четыре стороны света. Ты всё время находишься в этом пространстве, думаешь о нем. Я тку и уже представляю себе следующий рисунок или следующие изделия. Всё время я нахожусь в этой «Льняной сказке»...

У Любови Пакканен – много планов. Одна мечта уже сбылась – соткать ткань и сшить национальный костюм ингерманландских финнов, издавна проживающих на Пудостьской земле. Мечта на будущее – выставка коллекции современной одежды из льна «От прошлого к настоящему».

Юлия Лысанюк