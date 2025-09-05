Гатчинский фестиваль «ГДМ на драйве»

Как зародился фестиваль, напомнила главный специалист отдела по работе с молодежью Молодежного центра Гатчинского округа Ольга Алексеева:

- Всё началось с того, что мы с ребятами просто хотели посидеть, попеть песни у костра. Сейчас наш фестиваль – это три в одном: проводы лета, подведение итогов работы губернаторских молодежных трудовых отрядов (ГМТО, в этом году их было два) и встреча нового учебного года. Поэтому сегодня мы хотим не только поздравить своих, но и зарядить новых ребят этой энергетикой, чтобы в будущем они все пришли к нам в Молодежный центр, – делится Ольга Олеговна.

Собравшиеся у костра ребята вскоре захотели сосисок, и так у фестиваля появилась теплая (скорее даже горячая) традиция: угощать гостей за прохождение игровых станций. За угощения уже не первый год отвечает давний партнер фестиваля – гатчинский «Мясной дом Ивановых».

Открыла фестиваль бессменный директор Молодежного центра Виктория Чернова. В этом году Центр трудоустроил 1000 ребят, уже 153 человека взяты в осенние бригады. Виктория Сергеевна вручила памятные подарки и благодарственные письма организаторам фестиваля, лучшим бригадирам летних смен, и затем началась творческая часть. Традиционно на сцене выступили бойцы губернаторского трудового отряда, работавшего в августе.

Помимо танцевальных флешмобов, в этом году ребята представили номер, посвященный 80-летию Победы в Великой

Отечественной войне. С ним они уже ездили на областной фестиваль ГМТО. И кажется, что даже природа внимала происходящему: верите или нет, но только во время этого представления вдруг начался и постепенно закончился дождь…

Из минувших страшных дней мы перенеслись в мирный сегодняшний, где концертную программу продолжили друзья фес-тиваля – танцевально-спортивный клуб «Эльдорадо» и студия танца и фитнеса «mymoment». После чего на сцене появился сюрприз для ГДМовцев, о котором мне уже по секрету рассказали за кулисами: выступление, подготовленное сотрудниками Центра. В ярких народных костюмах, с венками, хороводом, старшие товарищи перепели не теряющую с прошлого года популярность «Матушку-землю» – и теперь вместо всем известных слов идут строки:

ГДМ-семья,

Белая футболочка,

Для меня крутое место,

А на карте – точечка.

И раз уж в один момент все пришедшие на фестиваль стали большой семьей, настала пора познакомиться поближе. Для этого мы отправились по «Местам» – 10-ти игровым станциям, подготовленным не только Молодежным центром, но и его друзьями. На первой предложили рисовать мелками на асфальте. Сразу за ней расположилась другая, «Место искусства». Здесь из мозаики с цифрами должен был появиться истинно гатчинский арт-объект: граффити-рисунок Гатчинского и Приоратского дворцов. За закрашенный квадратик вы, как и после прохождения любой другой станции, получали возможность сфотографироваться с мотивирующей цитатой. И это важно, потому что публикация этих фотографий – ключ к награде. Одну из них, кстати, можно было сделать в зоне, которая так и называлась – «Место лучших фотографий» – с бело-фиолетовыми шарами, блестящим дождиком и буквами ГДМ.

Если вы не художник – не беда. Для получения приза достаточно было пройти только половину станций, так что вы спокойно могли попробовать себя, например, в рукоделии. Таких точек было много. Артель гатчинских мастеров («Место мастерства») подготовила сразу три активности: плетение подвески-сердечка из эко-лозы, свит-дизайн (составление букетов из конфет) и макраме. Фонд многодетных матерей, опекунов, одиноких матерей «Теплый дом» провел мастер-класс по изготовлению книжных закладок («Место уюта»).

Наконец, в «Месте дружбы» можно было заплести фенечку, а в «Месте тренда» – сделать 3D-наклейку с цитатой или символикой Молодежного центра. Пока одни участники рукодельничали, другие на станции «Место лирики» декламировали любимые или даже собственные стихи.

На станции «Место желаний» кто-то говорил о самом сокровенном в стихах, а кто-то – визуализировал. Ребята уверяли, что всё, о чем мечтается, обязательно сбудется, если разместить это на бумаге. И да, рисовать необязательно, достаточно просто вырезать понравившиеся картинки и буквы.

В «Месте осознанности» экологическое движение «РазДельный сбор Гатчина» показывало не только Музей вторсырья, выставку плакатов «О, да, вторсырье», но и предлагало интерактив: распределить карточки с рисунками отходов по контейнерам, сыграть в лото с картинками одноразовых и многоразовых вещей или в аналог «Уно» с цифрами-маркировками пластика.

Комбо из пяти наиболее понравившихся станций собрали, талончик на сосиску получили.

А что насчет костра? Ольга Олеговна говорит: «Мы поменяли площадку, не изменяя своим традициям». И, действительно, в Аэропарке спустя два часа пос-ле начала фестиваля разожгли огонь-зачинатель. Он находился чуть в стороне от сцены, фудкорта и шатров. Гитару, уже тоже по традиции, взял Никита Сергеев, солист кавер-бэнда «Балаган». Цой, Dabro, Звери, Жуки – песни любимых певцов и групп звучали на Аэродроме в течение часа. А потом заряженная музыкальной энергией молодежь, как всегда, получила тот самый драйв на дискотеке, когда солнце постепенно опустилось за горизонт.

Как бы ни было банально, но «темнота – друг молодежи», и в этой темноте на сцену к ребятам выходили «секретные» гости (кажется, мы их уже где-то видели!), чтобы вручить победителям видеоконкурса «ДРАЙВовое приг-лашение» фирменные толстовки ГДМ.

Тем временем огонь из уютного костра превратился во всполохи около сцены… Во всех смыслах ярким завершением фестиваля стало фаер-шоу от творческого коллектива «Сфера». В новом образе можно было увидеть уже знакомую Ингу Тюкавину, координатора общественного движения «РазДельный сбор» в Гатчине, еще несколько минут назад встречавшую гостей в «Месте осознанности». И несмотря на то, что завтра многих из гостей фестиваля ожидало начало нового учебного года, ребята провожали лето «до талого».

…Теперь можно сказать, что пространство Аэропарка в Гатчине прошло через огонь и воду. Вода – в виде дождя – не хотела покидать празднование Дня молодежи 28 июня, огонь (и не раз) состоялся 31 августа на молодежном фестивале «ГДМ на драйве». И если под медными трубами мы, как в старые времена, понимаем испытание славой, то это, пожалуй, единственное испытание, которое можно постоянно желать Молодежному центру.

Мария Ибадова

Реализуется при поддержке комитета по печати Ленинградской области