Прививка от исторического беспамятства

О каждой из этих достопримечательностей мой собеседник знает намного больше меня, хотя между нами – разрыв в несколько поколений. Но дело в том, что мои исторические и архитектурные знания – любительские, а у него – профессиональные. Ну, или почти профессиональные. Роман Алексеенко – руководитель проекта «Молодежное экскурсионное бюро» (МЭБ).

Это бюро состоит из ребят-волонтеров 14–18 лет. В их «манифесте» в официальной группе проекта во «ВКонтакте» написано, что они «инициативная группа подростков – жителей Гатчины и Гатчинского района, неравнодушных к истории своей малой Родины. Их цель – повышение уровня знаний об истории города и района у учеников среднего и старшего звена Гатчинских школ, а также гостей города». И подчеркивают: «Этот проект уникален тем, что он волонтерский. Все экскурсии, лекции и квесты АБСОЛЮТНО БЕСПЛАТНЫ!»

Кстати, о «квестах». Я как филолог и представитель старшего поколения, ратующего за минимальное употребление англицизмов в нашей речи, почти автоматически отслеживала в тексте своего собеседника эти самые

«...цизмы». Поймала только «квест» и «мерч». Квест происходит от английского слова quest, что означает «поиск» или «приключение». В нашем случае – игра с заданиями и головоломками. Мерч (от английского merchandise) – сувениры, аксессуары с символикой бренда. Слово мерч прозвучало, когда мы обсуждали «оформление» проекта. Команда ребят разработала и создала собственные футболки, шоперы (сумки) и планшетки. Молодые экскурсоводы сумели создать настоящий бренд проекта, который уже узнаваем многими жителями города.

Роман Алексеенко и его коллеги уже научились подбирать стилистические и лексические «ключи» к разным возрастным аудиториям. Для 5–6-летних детсадовцев это одна форма изложения, с загадками, игровыми моментами, а для старшеклассников – другая. Роман отмечает, что самая трудная аудитория – это школьники 7–9 классов, но даже их можно увлечь историей Гатчины, если найти правильный подход.

Самая благодатная аудитория – группы третьего возраста. И слушают с благодарностью, и могут поделиться ценной информацией.

Маленькая деталь: как-то проводили экскурсию для одного человека – «Ну, не отменять же!». Так что ориентиры в работе волонтеров – не только историческая точность, просветительство, но и уважение к каждому экскурсанту и слушателю. Есть и масштабные проекты: например, «Молодежное экскурсионное бюро» стало организатором пешей и автобусной туристической программы для Всероссийского форума молодых педагогов. Как рассказывает Роман Алексеенко, «проект был представлен на стенде Ленинградской области Всемирного фестиваля молодежи. Используя интерактивную игру, удалось познакомить с историей Гатчины молодежь со всего мира!»

Сегодня в арсенале экскурсионного бюро несколько тематических экскурсий, квестов и лекций: «Улицы нашего города», «Гатчина – город воинской славы», «Необычные истории зданий Гатчины», «Гатчина культурная, Гатчина духовная». Сейчас готовят новую – по улице Чкалова.

Выражаясь волонтерским языком, число «благополучателей очного продукта», а в переводе на русский язык – экскурсантов и слушателей лекций, подходит к тысяче.

С чистотой исторических фактов в начале пути помогала куратор – О.Г. Левенкова, преподаватель истории и обществознания Гатчинской гимназии им. К.Д. Ушинского. Сейчас ребята уже самостоятельно готовят свои экскурсии, сверяясь с материалами местных краеведов. Помогают волонтерам и сотрудники музея истории города Гатчины.

Сегодня в команде экскурсоводов-волонтеров 8 человек: Никита Ставропольцев, Арина Ишмуратова, Александра Савина – ученики Гатчинской школы № 12; Александра Алесина – ученица Гатчинской гимназии им. К.Д. Ушинского, Кира Прокофьева – из Веревской школы, Аксиния Горкуша в этом году поступила в Санкт-Петербургский архитектурно-строительный колледж, а Вероника Шарипова стала студенткой Гатчинского педагогического колледжа имени К.Д. Ушинского, Роман Алексеенко перешел на 3 курс Балтийского государственного технического университета «ВОЕНМЕХ», но по-прежнему возглавляет эту команду, передает свои опыт и знания, продвигает проект на разных платформах.

Каждый из членов команды, ориентируясь на лидера, старается пройти обучение на дополнительных курсах, получить сертификат, подтверждающий квалификацию. За время существования МЭБ сменилось уже несколько составов команды, и ни один из волонтеров культуры не сделал экскурсоведение своей профессией. Есть будущие врачи, юристы, дизайнеры. И это понятно: в молодости мы приобретаем опыт, ищем для себя новые ориентиры. Похоже, с МЭБ такая же история – это приобретение социальных, психологических и организаторских навыков. Но самое главное, участники МЭБ получают своего рода прививку от исторического беспамятства. И кто знает, скольким еще своим знакомым и слушателям они смогут передать свой иммунитет к искажению отечественной истории?!

В завершение беседы Роман Алексеенко рассказал, что дважды в год поднимается на башню бывшего Съезжего дома, одного из старинных зданий Гатчины, чтобы установить на ней 6-метровый алый стяг Советского Союза в честь освобождения города от оккупации и в преддверии праздника Великой Победы. Говорит, что вид оттуда на его родной город – потрясающий!

И я ему верю.

Ирина Владимирова