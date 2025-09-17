Ленобласть и города-герои встретятся в телемосте «Дорога жизни – дорога Победы»

Телемост «Поклонимся великим тем годам!» организует Министерство культуры Российской Федерации. Он пройдет одновременно на площадках Волгограда, Керчи, Москвы, Мурманска, Новороссийска, Ленинградской области, Севастополя, Смоленска и Тулы. Мероприятие станет одним из ключевых событий в программе празднования 80-й годовщины Великой Победы. Трансляция будет доступна на портале КУЛЬТУРА.РФ и других интернет-ресурсах.

Ленинградская область и Санкт-Петербург представят уникальную программу «Дорога жизни – дорога Победы». Эпизод у легендарного мемориала «Разорванное кольцо» на берегу Ладожского озера будет посвящен беспримерному мужеству защитников и жителей блокадного Ленинграда. В постановке примут участие творческие коллективы из Кировского района и Сосновоборского городского округа Ленинградской области, а также Санкт-Петербурга, создав мощное и пронзительное художественное высказывание об одной из самых героических страниц истории Великой Отечественной войны.

«Реализация таких масштабных проектов является стратегически важной задачей для культурного и духовного развития Ленинградской области. Это не просто памятное мероприятие, а мощный инструмент укрепления гражданской идентичности и живая связь между поколениями. Телемост «Поклонимся великим тем годам!» позволит рассказать об уникальном историческом наследии и культурных традициях нашей области, сделав их доступными для самой широкой аудитории», - отметила Ольга Мельникова, Первый Заместитель председателя комитета по культуре и туризму Ленинградской области .

Трансляция начнется в 12:00 (мск) на портале Культура.РФ: https://www.culture.ru/live/broadcast/136388/poklonimsya-velikim-tem-godam