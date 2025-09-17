Ленобласть и города-герои встретятся в телемосте «Дорога жизни – дорога Победы»
21 сентября в 12.00 во Всеволожском районе, в День воинской славы Российской Федерации, на территории мемориала «Разорванное кольцо» пройдет телемост «Поклонимся великим тем годам!» и масштабный фестиваль народного творчества «Вместе мы – Россия!» (Ленинградская область, Всеволожский район, 39 км. шоссе Дорога Жизни, мемориал «Разорванное кольцо»).
Телемост «Поклонимся великим тем годам!» организует Министерство культуры Российской Федерации. Он пройдет одновременно на площадках Волгограда, Керчи, Москвы, Мурманска, Новороссийска, Ленинградской области, Севастополя, Смоленска и Тулы. Мероприятие станет одним из ключевых событий в программе празднования 80-й годовщины Великой Победы. Трансляция будет доступна на портале КУЛЬТУРА.РФ и других интернет-ресурсах.
Ленинградская область и Санкт-Петербург представят уникальную программу «Дорога жизни – дорога Победы». Эпизод у легендарного мемориала «Разорванное кольцо» на берегу Ладожского озера будет посвящен беспримерному мужеству защитников и жителей блокадного Ленинграда. В постановке примут участие творческие коллективы из Кировского района и Сосновоборского городского округа Ленинградской области, а также Санкт-Петербурга, создав мощное и пронзительное художественное высказывание об одной из самых героических страниц истории Великой Отечественной войны.
«Реализация таких масштабных проектов является стратегически важной задачей для культурного и духовного развития Ленинградской области. Это не просто памятное мероприятие, а мощный инструмент укрепления гражданской идентичности и живая связь между поколениями. Телемост «Поклонимся великим тем годам!» позволит рассказать об уникальном историческом наследии и культурных традициях нашей области, сделав их доступными для самой широкой аудитории», - отметила Ольга Мельникова, Первый Заместитель председателя комитета по культуре и туризму Ленинградской области .
Трансляция начнется в 12:00 (мск) на портале Культура.РФ: https://www.culture.ru/live/broadcast/136388/poklonimsya-velikim-tem-godam