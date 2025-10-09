Сила – в ответственности

Еще с императорских времен в России сохраняются традиции кадетства: углубленное изучение наук, внимание воинскому делу, понятию чести, особый дух патриотизма, дисциплина и братство. Сегодня по всей стране продолжают открываться не только кадетские корпуса, училища, но и школы, а также классы. В Ленинградской области порядок их создания установил в июле 2023 года закон «О кадетском образовании». Уже в сентябре

2023-го в Гатчинском округе открылся первый класс со специализацией МЧС: в братство оранжевых беретов приняли параллель пятого класса гатчинской «семерки».

Ключевое отличие кадетского класса от обычного – программа дополнительного образования. Ее ребята усваивают под руководством наставника.

- Учителя обучают кадетов так же, как и остальных учеников, по обычной школьной программе. Особенность в том, что по окончании учебного процесса с кадетами занимается куратор класса – это Ольга Леонидовна Буйчик, замдиректора по безопасности, учитель физкультуры и основ безопасности и защиты родины (ОБЗР). Вместе с ней ребята проходят военно-спортивную, физическую подготовку. Занятия рассчитаны на 6 академических часов в неделю. Они организованы как внеурочная деятельность и дополнительное образование (кружки) и не идут в аттестат, – объясняет директор Гатчинской школы № 7 Ирина Люсова.

Среди спецпредметов класса МЧС – основы пожарного и спасательного дела, медицинские знания, спортивный туризм, строевая и огневая подготовка. Поскольку кадетов становится всё больше (сегодня это 72 ученика с 5-го по 7-й классы), в работу, помимо куратора, включаются и другие учителя. Они дополнительно преподают историю пожарного дела, ведут культурологию и проектную деятельность у кадетов шестого и седьмого классов.

Куратор класса Ольга Буйчик признается: открытие кадетского класса было ее мечтой. Началось всё с зарничников, походов по ущельям… Ольге Леонидовне хотелось, чтобы у ее воспитанников было более комплексное воспитание, благородная профессия и, наконец, просто красивая форма.

- Мы с ребятами-зарничниками ходим в походы, ездим на сборы. Деятельность зарничного движения и кадет, в общем-то, пересекается. Они помогают друг другу. С кадетами у нас уже сложилась традиция: во вторую неделю сентября, после посвящения, мы уходим в трехдневный поход, без родителей. В этом году ездили на Финский залив. Пособирали грибов, наелись черники: ребята собирали её каждое утро и клали в кашу, – рассказывает Ольга Леонидовна.

На счету кадетского класса МЧС уже много спортивных и творческих достижений. В 2024 году на первом областном слете пожарных кадетов в «Лесной сказке» школа заняла второе мес-то.

За три года ребята дважды приняли участие в региональном этапе «Бала юных пожарных» и оба раза победили в номинации «Танго». Бал собирает сборные команды: участвуют кадеты, дружины юных пожарников и сотрудники МЧС. В этом году школа снова хочет принять участие, подтянув начальные классы – чтобы появлялась преемственность. Уже сейчас кадеты охотно занимаются с малышами и передают им свой опыт.

Раннее профориентирование, по принципу которого работает класс МЧС, также предполагает взаимодействие с партнерами школы. Обычно это учреждения среднего профессионального и высшего образования, организации, предприятия. У школы № 7 есть соглашения с местным отделением «Всероссийского добровольного пожарного общества», Главным управлением МЧС России по Ленобласти, 18-м пожарно-спасательным отрядом МЧС в Гатчине, муниципальным центром управления безопасности и гражданской защиты населения. Представители этих организаций и учреждений регулярно проводят с учениками практические занятия, приглашают их на соревнования и профессиональные праздники, присутствуют на торжественных мероприятиях. На ежегодном сентябрьском посвящении начальник гатчинского отдела надзорной деятельности и профилактической работы Илья Назаров вручает юным кадетам удостоверения и кокарду, подразделение отдела знакомит ребят с пожарной машиной.

Последнее время кадеты особенно часто общаются со старшим инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы (ОНДиПР) Светланой Коробовой: она проводит для ребят профилактические беседы и мероприятия к памятным датам. Подобные беседы, а также экскурсии организовывает для кадет и гатчинская пожарная часть № 43. Большие друзья и помощники кадетов – Дружина юных пожарников. Кроме того, школа расширяет сетевое взаимодействие за рамками Гатчинского округа: обменивается опытом с пожарными кадетской школы, лицея Санкт-Петербурга, устраивает встречи со специалистами транспортной полиции города. Три раза в год кадеты выезжают на учебные сборы в областной центр дополнительного образования «Ладога».

Несмотря на то что на сегодняшний день у «семерки» нет соглашений с образовательными учреждениями, они обязательно должны появиться в ближайшие годы – прицельное профориентирование начинается с 8–9-го классов. Для профильных 10–11-х классов могут быть разработаны отдельные учебные планы. Университет МЧС России при этом нацелен на обучение будущих пожарников. К слову, в МЧС есть много профессий, не связанных напрямую с огнем: здесь работают логисты, операторы БПЛА, кинологи, психологи. Более того, даже если ученики не выберут путь военной службы или карьеру спасателя, у них останется определенная ценностная база благодаря комплексному воспитанию.

Повышенное чувство ответственности за себя и за товарища проявляется в том, что кадеты-семиклассники наставляют пятиклассников, часто дежурят на переменах, помогают учителям. Трудно поверить, но учителя рассказывают: недавно принятые в кадеты пятиклассники уже не бегают по школе. Кадет – это особый внешний вид и манера держаться, что проявляется даже в таких мелочах, как осанка. Ученики гордо поют гимн и красиво маршируют, а в начале уроков дают рапорт.

К дисциплине во многом располагает и кадетская форма. Затраты на ее приобретение ложатся на плечи родителей, однако в этом году Добровольное пожарное общество пошило форму для 30 активных ребят за счет государственного гранта. Активность определили благодаря рейтингу. Он ведется в каждом кадетском классе и повышается благодаря хорошей успеваемости, участию в спортивных мероприятиях и творческих конкурсах. Итоги подводятся в конце каждой четверти.

Любопытно и то, что в классе МЧС из 21 ученика 7-го кадетского класса 18 – девочки. Еще один довод в пользу всесторонности современного кадетского образования. Условия для поступления в класс довольные простые: отсутствие хронических заболеваний, хорошая успеваемость и физическая подготовка. Ребята с золотым значком ГТО, а также дети участников СВО принимаются вне конкурса. Учащиеся других школ могут попасть в кадетский класс при наличии свободных мест.

Безусловно, быть кадетом – большая ответственность. Ребятам нравится чувствовать себя сопричастными с большим, достойным делом. В кадетском классе МЧС воспитывают патриотов - тех, кто чувствует в себе силы защищать (в самом широком смысле) свою страну.

Мария Ибадова