Пригородной школе – 50!

За 50 лет школой пройден непростой путь: в ее развитие вложен огромный труд нескольких поколений учителей, выпущены из стен школы тысячи учеников. Гости праздника имели возможность узнать историю школы в подробностях: Татьяна Евгеньевна Максименко (которая пришла работать в школу в 1975 году) с первыми выпускниками рассказали, как школа начинала свою деятельность, а нынешний директор школы Наталья Викторовна Золдырева вспомнила заслуги всех руководителей.

Были очень трогательные выступления учеников. Первоклассник Глеб Скворцов прочитал стихотворение Татьяны Евгеньевны Максименко, которое прозвучало на линейке 1 сентября 1975 года – в день открытия школы. Никого не оставил равнодушным видеоролик «Парта героя», посвященный выпускникам Пригородной школы, погибшим на СВО. Видео-

поздравление школе с фронта прислал старший сын семьи Лоскутовых.

Гостей праздника приветствовала депутат Законодательного собрания Ленинградской области Людмила Тептина.

- Пригородная школа продолжает преображаться и меняться в соответствии с современными образовательными потребностями. Но неизменными остались ее предназначение, преемственность традиций, профессионализм и самоотдача педагогического коллектива, поддержка и понимание со стороны родителей, искренность в отношениях. Выражаю искреннюю признательность всем педагогам за верность профессии, любовь к своему делу и детям, воспитание уважения к истории родной земли и любимой школы, стремление преумножить ее успехи, – сказала Людмила Тептина и вручила подарочный сертификат на укрепление материально-технической базы школы.

Школу поздравили представитель комитета образования Гатчинского округа Елена Бордовская и глава Новосветского тер-

управления Елена Огнева. Добрые слова в адрес школы прозвучали от партнеров по взаимодействию, представителей Балтийского судостроительного завода и ЛОМО, выпускников, которые достигли высоких результатов в своей профессиональной деятельности.

Торжественное мероприятие закончилось выступлением группы «Конкурент» – выпускников, которые играли на школьных дискотеках в 80-е годы. А потом гостям были предложены различные мастер-классы. В рекреациях были оформлены фотозона и экспозиция «История школы». Все гости получили на память фирменный школьный дневник и значок.

Андрей Соколов