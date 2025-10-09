Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 10 октября
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 10 октября 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
10.10.2025 с 10:00 до 17:00
Веревское ТУ:
д Вайялово,
тер. ДНП Родник,
д Пегелево,
тер. СНТ Дача,
п Торфопредприятие,
д Кирлово,
снт Ольха,Радуга, Лесное , Тритон, Тайга , Мостовик, Тайцы, Градостроитель,Мостовик,
гп Тайцы
тер. СНТ Азимут(Тайцы)
тер. СНТ Обуховец(Тайцы).
10.10.2025 с 09:30 до 17:30
Новосветское ТУ:
п Новый Свет промзона,
п Новый Свет, ул Массив 52.
10.10.2025 с 10:00 до 18:00
Большеколпанское ТУ:
д. Парицы.
10.10.2025 с 09:30 до 15:00
г. Коммунар:
ул. Гатчинская д.1а, 30, 32; ул. Школьная д.6; Школьная д.6а СтомаМедСервис; Пионерская д. 9 Дионис (Гармония улыбки, Пятёрочка); ГРП Газпром; ул. Гатчинская д. 1А; ул. Пионерская д. 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 (4-6 под.); Детский сад.
