Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 10 октября

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 10 октября 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

10.10.2025 с 10:00 до 17:00

Веревское ТУ:

д Вайялово,

 тер. ДНП Родник,

д Пегелево,

 тер. СНТ Дача,

п Торфопредприятие,

д Кирлово,

снт Ольха,Радуга, Лесное , Тритон, Тайга , Мостовик, Тайцы, Градостроитель,Мостовик,

гп Тайцы

тер. СНТ Азимут(Тайцы)

тер. СНТ Обуховец(Тайцы).

 

10.10.2025 с 09:30 до 17:30

Новосветское ТУ:

п Новый Свет промзона,

п Новый Свет, ул Массив 52.

 

10.10.2025 с 10:00 до 18:00

Большеколпанское ТУ:

д. Парицы.

 

10.10.2025 с 09:30  до 15:00

г. Коммунар:

ул. Гатчинская д.1а, 30, 32; ул. Школьная д.6; Школьная д.6а СтомаМедСервис; Пионерская д. 9 Дионис (Гармония улыбки, Пятёрочка); ГРП Газпром; ул. Гатчинская д. 1А; ул. Пионерская д. 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 (4-6 под.); Детский сад.