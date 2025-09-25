Отопительный сезон в Гатчине начнется с 26 сентября
Сегодня в администрации Гатчинского округа подписано постановление «О проведении периодического протапливания». Похолодание заставило сдвинуть его сроки – периодическое протапливание начнется уже завтра - с 26 сентября 2025 года.
Рубрики: ЖКХ
С учетом установившихся пониженных среднесуточных температур наружного воздуха и повышенной влажности, теплоснабжающим организациям, осуществляющим свою деятельность на территории Гатчинского муниципального округа, предстоит с 00 часов 00 минут 26 сентября 2025 года начать периодическое протапливание зданий детских дошкольных и школьных учреждений, а также объектов социальной сферы с круглосуточным пребыванием населения, с последующим переходом к периодическому протапливанию зданий всех назначений.
