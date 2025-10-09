Филиал фонда «Защитники Отечества» по Ленинградской области провел «Экспертную линию совместно с Военным прокурором в Гатчине

В ходе приема были рассмотрены различные вопросы правового характера. Каждый обратившийся получил индивидуальную консультацию и всестороннюю поддержку.

Важность таких мероприятий в том, что они позволяют оперативно решать возникающие у ветеранов и их семей вопросы, оказывать своевременную юридическую помощь и обеспечивать защиту их прав и интересов.

Вместе с тем, важно отметить, что некоторые вопросы требуют компетенции строго определенных ведомств. В таких случаях, специалисты «Экспертной линии» оказывают содействие в направлении запросов и обеспечивают дальнейшее взаимодействие с необходимыми инстанциями.

«Фонд «Защитники Отечества» помогает ветеранам СВО и членам их семей получать бесплатную юридическую помощь», - подчеркнула заместитель руководителя филиала по правовым вопросам Татьяна Семенова. «Это правовое устное и письменное консультирование, составление заявлений, жалоб, ходатайств и иных документов правового характера, а также подготовка исковых заявлений и прочих документов для защиты прав в суде или органах власти. На площадке Фонда организованна «Экспертная линия».

Филиал Фонда «Защитники Отечества» напоминает, что «Экспертная линия» еженедельно работает в различных районах Ленинградской области, предоставляя уникальную возможность получить бесплатные консультации от квалифицированных специалистов разных ведомств. Следите за анонсами и не упустите возможность получить необходимую помощь.

Дополнительную информацию о графике работы и порядке получения консультаций можно узнать по телефонам: 8 (800) 302-03-10 и 8 (813) 717 80 07.