Сенатор поздравил учеников гимназии в Гатчине с Днём знаний
Сегодня по всей стране в школах проходят праздничные линейки. В Гатчине среди первых поздравления с Днем знаний принимали ученики Первой академической гимназии.
Рубрики: Образование
Символично, что в год 80-летия Великой Победы 31-й учебный год гимназии начался в зале кинотеатра «Победа». В торжественном мероприятии принял участие сенатор от Ленинградской области, первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Сергей Перминов.
Воспроизведение любых материалов сайта на других интернет-ресурсах разрешается при обязательном указании источника в формате гиперссылки https://gtn-pravda.ru.