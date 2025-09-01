Поиск на сайте
Сенатор поздравил учеников гимназии в Гатчине с Днём знаний

Сегодня по всей стране в школах проходят праздничные линейки. В Гатчине среди первых поздравления с Днем знаний принимали ученики Первой академической гимназии.

Рубрики:  Образование

Символично, что в год 80-летия Великой Победы 31-й учебный год гимназии начался в зале кинотеатра «Победа». В торжественном мероприятии принял участие сенатор от Ленинградской области, первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Сергей Перминов.