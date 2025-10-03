Шёлковая живопись Марии Хилютич

История вышивки лентами своими корнями уходит в глубокую древность. Первые ленты и тесьма, выполненные, как правило, из растительных материалов, широко использовались в быту, в том числе и для украшения волос и одежды.

Ленты в декоративных целях применялись с незапамятных времен и в России. В старину девушки вплетали их в венки и в головные уборы, вшивали в подолы праздничных рубах и сарафанов. К середине XIX века вышивку шелковыми лентами можно было увидеть на одежде и картинах, на дамских шляпках и зонтиках, на абажурах и постельном белье.

В Европе ленты изготавливали поначалу из хлопка и льна. Затем туда пришли шелковые ткани из Китая, а в середине XIV века изготавливать свой собственный шелк научились и в Италии. Шелковыми лентами украшали одежду и мебель, а позднее стали вышивать ими на ткани.

В наши дни интерес к этому рукоделию возвращается. Популярной становится старинная традиция создания расшитых лентами кошельков, игольниц, шкатулок. Атласные и шелковые ленты вполне способны заменить живые и яркие краски. Вышитые с помощью таких материалов картины и панно выглядят очень объемными и живописными, удивляя зрителя тонкостью проработки деталей и подбором цветов. Можно сказать, что искусство вышивки находится на стыке рукоделия и живописи. Именно такие шелковые картины представила на своей авторской выставке в Гатчине рукодельница из Кингисеппского района Мария Хилютич.

Как рассказала Мария Николаевна, специального художественного образования у нее нет, зато с детства любила рисовать, вышивать, шить. Медик по образованию, она в настоящее время работает на железной дороге, занимается хозяйством (у семьи – свой дом и небольшая пасека под Кингисеппом). Несмотря на загруженность дома и на работе, Мария Николаевна всегда находит время, чтобы заниматься своим любимым рукоделием.

Вышивкой лентами Мария Хилютич увлеклась в 2017 году и за минувшие годы вышила около сотни картин и панно. Год от года работы становятся всё сложнее, и на некоторые уходит несколько месяцев кропотливого труда.

Как рассказала мастерица, существует много разных способов вышивки из лент, как и вариантов самого материала. Ленты Мария Николаевна использует самые разные: из натурального и искусственного шелка, атласные, подбирая их в зависимости от поставленной художественной задачи. Так, например, натуральный шелк очень нежный, а атласные ленты хороши тем, что отлично держат форму и объем. Из лент можно делать всё, что угодно: вышивку на одежде и скатерти, украшения и вот такие живописные картины, которые издалека не отличишь от фактурной масляной живописи.

Работы Марии Хилютич отличаются большим разнообразием: цветочные композиции, натюрморты, пейзажи, портреты животных. И все они производят неизгладимое впечатление своей оригинальностью и любовью к изображаемому.

- Больше всего люблю вышивать животных: во-первых, это очень интересно, а во-вторых, они словно отвечают мне благодарностью, – говорит мастерица.

На выставке можно увидеть белочку, филина, кота, змею, ежа. Мех животных или перья птиц почти невозможно отличить от настоящих. Тем не менее, всё это выполнено исключительно из атласных лент, распущенных на тончайшие волокна.

Для вышивки Мария Хилютич использует исключительно белые ленты, которые тонирует и окрашивает вручную. Поражают воображение цветочные композиции с невероятным спектром оттенков. Так, например, трудно отличить от настоящей композицию с сиренью. Как рассказала Мария Николаевна, ваза для букета выполнена из ткани, на которую нашиты тысячи миниатюрных цветочков. Каждый цветочек собран отдельно и пришит к ткани. Широчайший спектр фиолетового цвета достигается способом ручной окраски белых лент. Не менее искусно выглядят и нежные ландыши.

- Картинки для своих работ я, как правило, подбираю в интернете, иногда из двух-трех собираю одну, делая по-своему, – рассказывает Мария Хилютич. - Тщательно продумываю каждую картину, чтобы выполнить ее в формате 3D. Делаю рисунок работы, затем начинаю вышивать.

Работы Марии Хилютич уже получили широкое признание на многочисленных выставках и ярмарках художественного творчества во многих городах Ленинградской области.

- Для меня это не профессиональное занятие, а просто хобби, – признается мастерица. - Творчество для меня – отдушина, возможность уйти от суеты. Когда сажусь за работу, обо всем забываю. Остановиться в этом невозможно: вышивка лентами – искусство безграничных возможностей...

Юлия Лысанюк