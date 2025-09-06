Гатчина празднует день рождения

Страницы гатчинской истории освещены блеском императорского двора, опалены огнем оккупации в годы Великой Отечественной войны и наполнены самоотверженностью, героизмом и несломленным духом нашего народа. Указом президента Российской Федерации от 6 апреля 2015 года № 177 за мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками города в борьбе за свободу и независимость Отечества, Гатчине было присвоено почётное звание города воинской славы. С 3 апреля 2023 года Гатчина официально стала столицей Ленинградской области.

Празднование Дня города 6 сентября началось с торжественной церемонии возложения цветов. У стелы «Город воинской славы» собрались гатчинцы и руководители округа – Виталий Филоненко и Людмила Нещадим, депутаты, герои специальной военной операции, ветераны, представители духовенства и силовых структур, коллективы гатчинских предприятий и учреждений, студенты, школьники, кадеты и юнармейцы.

Песню «Солдаты России» исполнили хор «Акварель» и солист Динар Байтемиров. После выступления все собравшиеся возложили цветы к подножию монумента.

Гатчина растёт и развивается, идёт в ногу со временем. Наш город привлекает своей красотой, инфраструктурой, богатой культурой и достопримечательностями. Сегодня Гатчина – это не только место для жизни, но и гордость Ленинградской области.

Андрей Соколов