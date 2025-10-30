Настоящее и будущее креативных индустрий

Новое дыхание давних традиций

Говорят, в Советском Союзе дизайна, как и сами знаете чего, не было. Но, какими бы определениями – «техническая эстетика», «художественное конструирование» – ни заменяли дизайн, его изучали. В Гатчине, на ул. Карла Маркса, д.17, швейное училище открылось еще в послевоенных 1940-х, позднее оно стало известно всей стране как лицей «Мода».

Три года назад учебное заведение переквалифицировалось из технологического факультета ГИЭФПТ (ныне Гатчинского государственного университета) в факультет «Школа дизайна». Вступив в 2024-м в федеральный проект для СПО «Профессионалитет», «Школа дизайна» разрослась до понятия образовательного кластера – системы, где учебные заведения и предприятия готовят специалистов вместе.

Направление у модного кластера соответствующее – «Искусство и креативная индустрия». Его основная цель – сделать обучение максимально практико-ориентированным, то есть привлечь к сотрудничеству ведущих представителей креативной индустрии, сохранив при этом дух творчества и самовыражения. Инициаторами объединения выступили руководитель «Школы дизайна», модельер из Петербурга, член Союза дизайнеров России Елена Бадмаева и президент Союза производителей легкой промышленности, основательница петербургского бренда одежды Lady Sharm Валентина Миронова.

Сегодняшняя «Школа дизайна» предоставляет шесть программ среднего профессионального образования: «Дизайн костюма», «Дизайн интерьера», «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы», «Конструирование, моделирование и технология изготовления изделий легкой промышленности», «Технологии индустрии красоты» и «Мастер по изготовлению швейных изделий». По специальности «Дизайн костюма» на факультете также можно получить высшее образование.

Экскурсия по лабораториям

На День открытых дверей в Гатчину приехали целые делегации из школ Волосовского, Кировского, Киришского, Ломоносовского, Приозерского районов Ленобласти и Павловска. К ним присоединились высокопоставленные гости, среди которых – зампред комитета общего и профобразования Ленобласти Алексей Григорьев и депутат областного Заксобрания Татьяна Бездетко. Естественно, были и местные абитуриенты, и ребята из других уголков области вместе с родителями.

Со всеми программами «Школы дизайна» гостей знакомили ее преподаватели и, что показательно, сами обучающиеся. Некоторых из них можно было встретить в белых футболках с надписью «Профессионалитет». Это молодые амбассадоры проекта, которые занимаются его медийным продвижением и готовы поделиться практическим опытом с поступающими. Так, например, о своей подготовке к чемпионату «Профессионалитет-2025» будущим абитуриентам рассказали Анастасия Овчинникова и Елизавета Цветкова, занявшие призовые места на региональном этапе соревнования.

Знакомство начали с экскурсии по аудиториям и, как их совершенно справедливо называет факультет, инновационным лабораториям. Уже сам процесс перехода из одного цеха в другой не заставил скучать. Вот вам мурал с Венерой Милосской в коридоре, вот одновременно выставочный и дизайнерский проект «Я люблю Эрмитаж» на рейле, вот манекены, одетые в «Мой Герб» (коллекция, которую студенты презентовали в прошлом году). А коллекцией текстиля, вдохновленной гатчинскими архитектурными пейзажами, полюбоваться можно было еще при входе.

Любителей фотосетов приятно удивило отдельное помещение для съемки со специальной подсветкой и зеркалами, принадлежащее направлению «Технологии индустрии красоты». Эта специальность появилась в «Школе дизайна» в прошлом году. Ребята обучаются парикмахерскому делу и визажу. Дипломной работой становится готовый образ модели: макияж, окраска, стрижка и укладка волос.

Более всего внимание гостей везде приковывало инновационное оснащение. В распоряжении молодых дизайнеров, конструкторов, швей – оборудование для цифровой печати по ткани, станок для резки текстиля, раскройные столы удобной высоты для работы с лекалами и эскизами, машина для проклейки швов изделий. Рекордсменом же по наличию любопытной техники стал самый крупный швейный цех, сердце направления «Дизайн костюма».

Гостей здесь встречает Мона Лиза – панно, составленное преподавателем кафедры Екатериной Алексеенко из фотографий мировых кутюрье. Вслед за Джокондой и мэтрами не грех было улыбнуться и всем остальным в цеху. Перед нами и паровые гладильные системы, и пароманекен, и оверлоки с четырьмя и 16 нитями (обычно в этом виде швейной машины нитей всего три). А еще – швейные машинки с голосовым помощником:

- У большинства наших швейных машин есть встроенный голосовой помощник: ее боковая панель похожа на сенсорный телефон. При подключении такая машина каждый раз настраивает на позитивное и продуктивное настроение – желает доброго утра, а затем может рассказать, как с ней работать, помочь настроить скорость, длину стежка, автоматические закрепки строчки, – объяснила экскурсовод, студентка 3-го курса «Школы дизайна» Елизавета.

Пользуясь современными технологиями, специалисты креативного кластера не забыли и о традиционных видах искусства, таких как рисунок, живопись, композиция. В «Школе дизайна» соседствуют digital-печать и линогравюра – техника высокой печати, известная еще с XIX века. Мастера создают эскизы, вырезают их на линолеуме или другом сходном материале, наносят краску и отпечатывают на поверхности. Художники программы «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» знакомятся с линогравюрой уже на первом курсе, а потом нередко ходят в одежде, которую украсили собственными принтами.

Особенно важны классические художественные навыки для студентов дизайна интерьера. Они тренируются в копировании работ старых мастеров, свободно рисуют с натуры интерьеры Гатчинского дворца, изучают ручную графику, черчение и макетирование. Вместе с тем занимаются в компьютерных классах, осваивают программы автоматизированного проектирования и работают над дипломами за персональными механизированными столами.

Как рассказала преподаватель направления «Дизайн интерьера» Ольга Соколова, на последней защите дипломов один из членов комиссии отметил, что уровень работ выпускников института значительно вырос с прошлого года и схож с уровнем бакалаврских дипломов петербургских университетов. Увидеть выпускные работы – например, дизайн-проект ресторана в стиле арт-деко по улице Чкалова – можно было в актовом зале после окончания экскурсии.

Торжество моды

В актовом зале прошла торжественная часть Дня открытых дверей. С приветственным словом выступили почетные гости. Они отметили высокий уровень реализации проекта «Профессионалитет» на факультете – не случайно сфера образования является самой финансируемой в Ленинградской области. Назвав «Школу дизайна» школой будущего, Татьяна Бездетко подчеркнула роль креативных специальностей для общества:

- Открою вам секрет: сегодня профессия швеи – самая востребованная в Ленинградской области. А как женщина могу вам сказать, что хорошая швея, модельер, дизайнер всегда очень востребованы не только в отраслях экономики, но и в сфере услуг. Мы все хотим выглядеть хорошо – поэтому вы нам очень нужны, – обратилась к нынешним и будущим студентам Татьяна Викторовна.

Изюминкой мероприятия уже по традиции стал показ мод. На подиуме представили коллекцию, вдохновленную жизнью и творчеством Сергея Есенина. Fashion-проект студенты подготовили совместно с московским музеем Есенина и успели представить его в других городах, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге. На моделях – наглядное изображение того, как совмещаются традиционные и передовые техники изготовления модных изделий.

После показа преподаватели и студенты представили образовательные программы, подробно рассказав о конкурсе и вступительных испытаниях, сроках и перспективах обучения. Средний балл в этом году относительно небольшой – от 3,8 до 4,2 на разных направлениях, однако это не значит, что учиться на факультете просто.

- Меня уже приглашали в «Школу дизайна» как модель, и мне бы очень хотелось сюда поступить. Мне говорили о том, что тут очень высокая нагрузка, но меня это не пугает, – призналась 11-классница гимназии «Апекс» Олеся Катавилова.

От слов к делу

Почувствовать весь вкус работы в профессии можно только через постоянную практику. Во-первых, ребята анализируют, как работают мировые дома моды, ведущие игроки рынков. Во-вторых, взаимодействуют с партнерами университета, которые регулярно организуют для ребят экскурсии и арт-встречи, а для старшекурсников – подработки.

- Раз в неделю ваш учебный день полностью посвящается тому, чтобы вы хорошенько поработали на производстве. Там есть четкий график и количество материалов, которое вы должны сшить. Такая практика, конечно, сильно повышает профессиональные навыки и готовность к реальному труду, – рассказала третьекурсница направления «Дизайн костюма» Елизавета.

При этом сама учеба в «Школе дизайна» уже похожа на полноценный производственный цикл. Декораторы готовят эскизы, принты, конструкторы создают лекала, дизайнеры шьют изделие, парикмахеры и визажисты завершают образ. Студенты разных направлений часто кооперируются, чтобы изготовить изделия, создают совместные дипломные проекты, а выпускники вместе открывают собственные студии.

Чтобы будущие студенты уже сейчас прикоснулись к отраслям креативной индустрии, после презентаций для них были организованы мастер-классы.

Технику печати по ткани с помощью штампов продемонстрировала студентка 2-го курса направления ДПИ Елизавета Ивушкина.

В другой аудитории ребята познакомились с «бумажной пластикой» – 3D-моделированием под руководством преподавателя, мастера кинетической скульптуры Евгения Климова.

Еще одно любопытное занятие – создание эскиза «газетного платья» – провела преподаватель конструкторов-технологов Ирина Смирнова. Она рассказала о том, как понятие газетного принта вошло в индустрию с именами мировых модельеров Эльзы Скиапарелли и Джона Гальяно, подчеркнула высокую скорость сменяемости модного рынка, показала источники вдохновения – вырезки из журналов и газет, где любая деталь может стать той самой, нужной дизайнеру формой.

Пока гости постигали тонкости искусств, мы тихонько спросили у них, чем им запомнился сегодняшний День открытых дверей.

Так, девятиклассник Артур Майор из Запорожской школы мечтает стать дизайнером: ему понравилось разнообразие техник, в которых можно работать в гатчинском университете.

Дмитрий Демидов, учитель музыки Анненской школы и магистрант ГГУ, конечно же, посоветовал своим творческим ученикам обратить внимание на «Школу дизайна» как на место возможностей.

Эля и ее мама, приехавшие из Луги и выбиравшие между учебными заведениями Гатчины и Питера, были приятно удивлены уровню нашего университета.

А больше всех говорить приятные слова о «Школе дизайна» хотелось ее студентам. Экскурсовод Лиза пригласила всех посетить Школу весной, когда начнутся просмотры работ за полугодие и стен для крафтов не будет хватать. Представитель «Профессионалитета», студентка выпускного курса «Дизайна костюма» Кристина Куролесова из Бокситогорска рассказала о ярких событиях студенческой жизни, вдохновляющей атмосфере самовыражения и теплом отношении преподавателей.

- Наши преподаватели очень рады, если приходит человек, который хочет себя проявить. Это люди большой души. «Школа дизайна» – это место, где мы принимаем всех и вся. Наши двери всегда открыты, – подытожила Кристина.

Уже более 75 лет гатчинская «Школа дизайна» держит марку, выпуская профессионалов индустрии творчества и промышленности, названной «легкой» чисто исторически, но никак не уступающей «тяжелой» по своей важности. Востребованность креативных направлений растет: новые технологии в сочетании с традиционными искусствами и наставничеством ведущих представителей отрасли вдохновляют молодых специалистов, повышают престиж обучения и работы в Ленинградской области.

Мария Ибадова

Реализуется при поддержке комитета по печати Ленинградской области