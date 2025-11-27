Когда постоят бассейн в Сиверском

В ходе встречи депутатов с главой администрации Гатчинского округа Людмилой Нещадим заместитель главы администрации Гатчинского округа по строительству Тигран Погосян пояснил, что тот контракт на разработку проектно-сметной документации, который был заключен еще администрацией Сиверского поселения, так и не исполнен.

За основу в нем взят типовой проект, однако после обсуждения с жителями его модернизировали: решили вместо четырех дорожек в бассейне сделать шесть, изменить площадь спортивного зала. Это привело к невозможности реализации проекта и «захода» в экспертизу. Поэтому сейчас принято решение расторгнуть этот муниципальный контракт, еще раз четко определить все необходимые технико-экономические показатели физкультурного комплекса с бассейном и заключить новый контракт на проектирование. Договоры техприсоединения подготовлены. В проекте бюджета на 2026–2028 годы предусмотрены денежные средства на проектирование и строительство.

«Всё необходимое для реализации проекта есть. Будем дальше работать», – подытожила Людмила Нещадим.

Фото freepik.com