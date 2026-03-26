Нина Савицкая: «Смысл активного долголетия – оставаться нужным»

Какие принципы положены в основу работы Школы третьего возраста? Что такое активное долголетие? Об этом мы поговорили с создателем и первым руководителем Гатчинской Школы третьего возраста Ниной Ивановной Савицкой.

Сделать жизнь полноценной

Гатчинская Школа третьего возраста считается амбассадором среди подобных ей социальных учреждений для пожилых людей в Ленинградской области. Основа ее успеха – продвижение активного долголетия на практике, в тесном взаимодействии с курсистами школы, которые становятся ее движущей силой.

- Наша цель – сделать так, чтобы человек на пенсии не чувствовал себя одиноким, изолированным, невостребованным. Помочь продлить активную полноценную жизнь. Когда мне предложили возглавить в Гатчине Школу третьего возраста, у меня был большой опыт работы в сфере образования, – говорит Нина Савицкая. – Двенадцать лет я проработала в комитете образования Ленинградской области. Выйдя на пенсию в 57 лет, вдруг начала тяжело переживать свою незадействованность. В 2007 году я решила предложить свой опыт в Гатчине. Решающую роль в возникновении Школы третьего возраста сыграла председатель комитета социальной защиты населения города Гатчины Людмила Голубева. Она как раз вернулась из командировки в Германию, где познакомилась с работой Школы сеньоров, и у нее были намерения создать нечто подобное для активных пенсионеров в Гатчине. Жизнь быстро доказала, что далеко не весь иностранный опыт можно перенести на нашу российскую почву. У нас особенный национальный характер, своя ментальность, которой свойственны сильная творческая жилка, инициативность, многообразие талантов. И всё же почва для добрых начинаний у нас благодатная, и уже через год после открытия нашей Школы я представляла в Берлине и Эттлингене (городе-побратиме Гатчины) наш собственный опыт.

Первые шаги

Школа третьего возраста была создана в Гатчине в 2008 году.

- Я начала принимать людей. Желающих было много, и я поняла, насколько высока потребность в такой школе, – вспоминает Нина Ивановна. – Вскоре у нас сформировалась первая группа – 32 человека. Достойные, уважаемые люди: учителя, инженеры, экономисты и даже научные работники. Люди с большим жизненным опытом и высоким уровнем профессионализма, которые не хотели сидеть дома и нуждались в чём-то еще, что позволяло бы им реализовать себя. Многие из них еще продолжали работать на пенсии.

Говорят, возьмись за дело, и сразу откроются окна возможностей, появятся новые люди, которые тебя поддержат. Человек никогда не будет одинок, если находится в кругу людей, близких ему по духу. Одной из первых к нам пришла инженер Ольга Васильевна Гаврилова, которая стала моим активным помощником. Огромный багаж знаний принесла с собой врач, кандидат медицинских наук Людмила Павловна Голубева. Смыслом жизни стала наша Школа для Валентины Андреевны Балахоновой, которая с первых дней начала вести у нас спортивные занятия и развивать направление социального туризма. Среди первых – Алла Ефимовна Савицкая, руководитель кукольного театра «Золотой ключик» Татьяна Анатольевна Ефремова, руководитель студии рукоделия Людмила Ивановна Кошевенко, руководитель танцевальной студии Людмила Петровна Семенова и многие другие.

Все эти люди принесли с собой множество интересных идей, которые продолжают реализовываться в нашей школе и сейчас. Опираясь на них, мы выбирали направления для развития. Многие из первых наших сообществ продолжают развиваться и сейчас.

«Серебряный возраст» по науке

- Я старалась брать лучшее из того, что было в России и за рубежом, постоянно изучала и совершенствовала методики и технологии, – рассказывает Нина Савицкая. – Очень важно было привлекать к нашему движению науку. С первого дня мы сотрудничаем с Гатчинским государственным университетом. Сейчас у нас очень широкий спектр партнеров, среди которых – Социологический научный институт РАН, совместно с которым мы исследуем особенности и проблемы старения.

Одной из наших изначальных целей стало развитие личности пожилого человека. Главное – не останавливаться в развитии, искать способы самореализации. Еще одна цель – повышение уровня знаний, умение критически оценивать любые ситуации: не принимать всё на веру, а рассуждать, анализировать, принимать взвешенные решения, понимать, где можно включиться, чтобы помочь себе и обществу. Исходя из этих целей, у нас возникло волонтерское движение. Людям очень важно чувствовать свою нужность для общества.

Когда у человека есть цель, он стремится к достижению результата. Мы часто видим, как люди, которым уже за восемьдесят, чем-то начали увлекаться, и это продлевает им жизнь. Они делают доброе дело и уверены, что это кому-то пригодится.

Нестандартный подход

- Что такое Школа третьего возраста? Это продолжение активной жизни, ответ на вопросы, как и в чем можно себя еще проявить, – говорит Нина Ивановна. – У нас занимается много людей, и каждый находит свою форму общения, деятельности, приложения своих сил и способностей. У нас нет «школьной» философии, где людей рассаживают по партам, чтобы научить чему-то. Мы транслируем свои опыт и знания нестандартно, в неформальном общении, при условии постоянной обратной связи.

Важно помочь людям выйти из самоизоляции, дать им почувствовать себя нужными, помочь им адаптироваться к новому миру, в котором всё постоянно меняется. Для этого они могут приобрести навыки, которые были бы полезны в жизни – например – работы со смартфоном и компьютером. Многие пожилые люди, освоив эти навыки, находят новую работу!

Некоторые наши курсисты обрели более тесную связь со своими родными. Для многих было важно найти общий язык с новым поколением – со своими внуками. Здорово же быть продвинутой бабушкой, с которой можно говорить на одном языке! Близкие люди в таких семьях стали лучше понимать, что пожилой возраст требует уважения, проявления заботы и внимания.

С другой стороны, человек не должен растворяться в своем служении семье. У пожилого человека тоже должны быть свое личное пространство, любимое занятие. Он может ходить в театр, на концерты, посещать музеи, в которых прежде никогда не был. И близкие должны с уважением и пониманием относиться к этому.

«Серебряные» лидеры

- Главная наша задача – выявить интересы, наклонности, способности людей, понять, к чему они тянутся, что умеют, и направить их, чтобы они, объединившись, могли реализоваться в своих интересах, – отмечает Нина Савицкая. – Поэтому и сообщества в нашей Школе такие разные. Очень важно не давать людям готовые знания, а ставить их в ситуацию, когда они могут проявить всё, что нажили в течение жизни: свои опыт, таланты и знания. А раскрыться они могут неожиданно, ярко и сильно!

Прежде чем влиться в «школьное» сообщество, наши новички должны пройти трехмесячный курс «погружения» на Круге, который является у нас системообразующим. На этих занятиях царит атмосфера полного доверия. Важно найти подход к каждому, разговорить человека, понять особенности его характера. Мы стараемся постоянно мотивировать людей, чтобы они могли взглянуть на жизнь по-другому и попробовать найти в ней место для себя. Многие наши курсисты находят в школе новых друзей и единомышленников, с которыми реально что-то делать вместе.

Одна из задач Школы третьего возраста – создать такие сообщества, чтобы они потом могли существовать самостоятельно. Здесь очень многое зависит от лидера. По сути, Круг и был задуман для того, чтобы выявить лидеров, которые могли бы возглавить новые сообщества, создавая в них радость общения, встреч, совместной деятельности.

Равенство – один из важнейших принципов, заложенных в идее нашей Школы третьего возраста. Люди всю жизнь кому-то подчинялись в своей трудовой деятельности, а теперь они этого не хотят. Настоящий лидер должен уметь объединять всех, не довлеть, а быть на равных, не руководить, а уважать, слышать каждого и сотрудничать с ним.

«Мы приходим в этот мир не зря»

Сейчас Школу третьего возраста в Гатчине возглавляет молодой талантливый руководитель Татьяна Анатольевна Кучер. Школа продолжает развивать заложенную Ниной Савицкой стратегию поддержки активного долголетия у старшего поколения. Несколько лет назад Гатчинская ШТВ вошла в альянс «Серебряный возраст», став базовой площадкой для обмена опытом, изучения и внедрения лучших методик долголетия и активной жизни.

Нина Савицкая не оставляет любимую Школу, продолжает принимать активное участие в ее жизни. Но есть у нее и свои увлечения, которые она с удовольствием разделяет с коллегами.

- Я глубоко убеждена, что мы приходим в этот мир не зря. Каждому уготовано свое место в жизни, как и определенная миссия. Мне кажется, активное долголетие – это умение так организовать свою жизнь, чтобы каждый день был прожит не впустую как для самого себя, так и для других. И наша Школа третьего возраста помогает людям в этом.

Гатчинская Школа третьего возраста расположена по адресу: Гатчина, Школьный переулок, д. 1. Тел.: +7 (813) 712-16-91.

Юлия Лысанюк