Ярмарка на Рощинской: от специй до текстиля

Торговля только набирает обороты, продавцы продолжают открывать палатки, раскладывать товар, но многие уже ждут первых покупателей. Сегодня в продаже: специи, орехи, семечки и сладости из Таджикистана, алтайский мед, вологодский лен, белорусские деликатесы и, конечно, местные саженцы и рассада.

Юный предприниматель из Гатчины Елисей Храмовских предлагает собственные изделия из лозы - корзины всех размеров и фасонов, шкатулки и даже домик для кошки. По словам мастера, кошки очень благосклонно воспринимают домики из натуральной лозы, это эстетично и экологично. Елисей проводит мастер-классы и принимает индивидуальные заказы на изготовление корзин. Грибной сезон, кстати, впереди!

Как обычно, на ярмарке продается одежда, обувь, сумки и сувениры.

В субботу здесь состоится традиционный семейный праздник. Продлится ярмарка "Сделано в Гатчине" до 17 мая.