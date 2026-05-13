Ярмарка на Рощинской: от специй до текстиля
Сегодня на бульваре "47 регион" на Рощинской открылась весенняя ярмарка "Сделано в Гатчине". В торговых рядах представлен традиционный ассортимент местных производителей и гостей из других регионов - постоянных участников гатчинской ярмарки.
Торговля только набирает обороты, продавцы продолжают открывать палатки, раскладывать товар, но многие уже ждут первых покупателей. Сегодня в продаже: специи, орехи, семечки и сладости из Таджикистана, алтайский мед, вологодский лен, белорусские деликатесы и, конечно, местные саженцы и рассада.
Юный предприниматель из Гатчины Елисей Храмовских предлагает собственные изделия из лозы - корзины всех размеров и фасонов, шкатулки и даже домик для кошки. По словам мастера, кошки очень благосклонно воспринимают домики из натуральной лозы, это эстетично и экологично. Елисей проводит мастер-классы и принимает индивидуальные заказы на изготовление корзин. Грибной сезон, кстати, впереди!
Как обычно, на ярмарке продается одежда, обувь, сумки и сувениры.
В субботу здесь состоится традиционный семейный праздник. Продлится ярмарка "Сделано в Гатчине" до 17 мая.