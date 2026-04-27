В мероприятии приняли участие представители фракции «Единой России» гатчинского совета депутатов, члены партии, сотрудники Штаба общественной поддержки «Единой России» в Ленинградской области, руководители Гатчинского округа – Виталий Филоненко и Людмила Нещадим, депутат областного парламента Александр Русских. Дружной командой провели целый комплекс работ: подмели территорию, убрали мусор и засохшую траву, посадили цветы, обновили надпись на стеле и выкрасили бордюр и ограждение.

Первое время за памятником ухаживал трудовой коллектив ПМС-75, потом – ученики Гатчинской школы № 4. Четыре года назад на мемориале по инициативе главы администрации, руководителя региональной партийной приемной Людмилы Нещадим прошел первый партийный субботник, и теперь каждый год в конце апреля партийцы собираются, чтобы привести мемориал в порядок. Вокруг памятника растут декоративные ели, и скоро здесь зазеленеют молоденькие каштаны, липы и клены.

- На нашей героической Гатчинской земле более 150 мемориальных мест, памятников, посвященных Великой Отечественной войне. И, конечно, долг ныне живущих, отдавая дань памяти, уважения и благодарности всем ветеранам Великой Отечественной войны, содержать в надлежащем состоянии эти памятные места, – говорит глава администрации Гатчинского округа Людмила Нещадим. – На территории Красногвардейского района было 13 концлагерей, где погибло более 80 тысяч мирных жителей. Этот памятник посвящен советским людям, погибшим здесь в фашистском концлагере, а теперь на нашей Гатчинской земле возведен грандиозный мемориал всем жертвам фашистского геноцида, и вот эта связь времен становится все более и более важной и, самое главное, ощутимой. И, конечно, сегодня перед нами стоит большая задача привести в порядок все мемориальные места к 9 Мая. Мы не имеем права подвести ветеранов Великой Отечественной войны и наших ребят – тех, кто сегодня принимает участие в специальной военной операции, защищая в очередной раз мир от нацизма и геноцида.

Партийцы договорились, что будут наводить порядок на мемориале в канун всех знаковых дат, посвященных Великой Отечественной войне. Следующий субботник состоится накануне 22 июня.

Андрей Соколов