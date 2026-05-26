Готовимся к лучшему лету с РСО!

Для будущих бойцов организовали насыщенную программу. Они познакомились с ребятами из разных отрядов, прослушали цикл лекций, посвящённых уставу РСО, ораторскому мастерству, тайм-менеджменту и — что особенно важно — оказанию первой помощи. После теоретической части все участники написали тест, который проверил их готовность к предстоящему трудовому сезону.

Полученные навыки помогут новобранцам студенческих отрядов стать сильными специалистами. Уже этим летом они отправятся работать в детские лагеря Ленинградской области вожатыми и работниками сервиса, займутся сбором урожая яблок и ягод, а также будут сопровождать пассажиров в поездах по всей стране.

Активное участие в мероприятии принял студенческий педагогический отряд «Сознание». Его бойцы не только слушали лекции, но и помогали в организации: командир отряда Эльвира Стан выступила ведущей официальной части, а несколько членов отряда работали волонтёрами и вошли в состав медиаслужбы.

Кроме методической части, участников ждала увлекательная игра «Я = РСО; РСО = Я», название которой отсылает к одной из главных ценностей организации. В ходе игры будущие бойцы лучше узнали историю регионального отделения, продемонстрировали знание устава и раскрыли свои творческие способности.

Школа молодого бойца Ленинградских студенческих отрядов уже не первый год объединяет действующих и будущих участников движения, чтобы сплотить их и подготовить к самому насыщенному и яркому лету в жизни!

Эльвира Стан, командир отряда “Сознание”