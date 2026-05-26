Готовимся к лучшему лету с РСО!
23 мая на базе Ленинградского государственного университета имени А. С. Пушкина состоялась Школа молодого бойца Ленинградского областного регионального отделения Российских студенческих отрядов (РСО). Традиционное мероприятие собрало более двухсот участников.
Для будущих бойцов организовали насыщенную программу. Они познакомились с ребятами из разных отрядов, прослушали цикл лекций, посвящённых уставу РСО, ораторскому мастерству, тайм-менеджменту и — что особенно важно — оказанию первой помощи. После теоретической части все участники написали тест, который проверил их готовность к предстоящему трудовому сезону.
Полученные навыки помогут новобранцам студенческих отрядов стать сильными специалистами. Уже этим летом они отправятся работать в детские лагеря Ленинградской области вожатыми и работниками сервиса, займутся сбором урожая яблок и ягод, а также будут сопровождать пассажиров в поездах по всей стране.
Активное участие в мероприятии принял студенческий педагогический отряд «Сознание». Его бойцы не только слушали лекции, но и помогали в организации: командир отряда Эльвира Стан выступила ведущей официальной части, а несколько членов отряда работали волонтёрами и вошли в состав медиаслужбы.
Кроме методической части, участников ждала увлекательная игра «Я = РСО; РСО = Я», название которой отсылает к одной из главных ценностей организации. В ходе игры будущие бойцы лучше узнали историю регионального отделения, продемонстрировали знание устава и раскрыли свои творческие способности.
Школа молодого бойца Ленинградских студенческих отрядов уже не первый год объединяет действующих и будущих участников движения, чтобы сплотить их и подготовить к самому насыщенному и яркому лету в жизни!
Эльвира Стан, командир отряда “Сознание”