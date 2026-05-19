Какие продукты полезны для глаз?

Какие продукты действительно полезны для глаз, объясняет Ангелина Казанцева, ассистент кафедры офтальмологии имени академика А.П. Нестерова Института клинической медицины Пироговского Университета Минздрава России.

Главные мишени: сетчатка и макула

Сетчатка — это нейронная ткань с колоссальным потреблением кислорода. По метаболической активности она уступает только мозгу. Именно здесь происходит фототрансдукция (превращение света в нервный импульс). Главные враги сетчатки: окислительный стресс (синий свет + высокий метаболизм) и хроническое воспаление.

Для защиты нужны три класса веществ:

  1. Каротиноиды (лютеин, зеаксантин) — природные «солнцезащитные очки» макулы.
  2. Антиоксиданты (витамины С, Е, цинк) — “тушат” свободные радикалы.
  3. Омега-3 жирные кислоты (ДГК) — строительный материал для мембран фоторецепторов.

Золотой стандарт: лютеин и зеаксантин (то, что реально работает)

Научный факт: Макула (центральная зона сетчатки) содержит желтый пигмент, состоящий из лютеина и зеаксантина. Этот пигмент фильтрует 40–90% высокоэнергетического синего света (400–460 нм), который повреждает фоторецепторы и запускает апоптоз.

Что говорят исследования:
Крупнейшее исследование AREDS-2 (Национальный институт глаз США, 4000+ участников) показало: добавка лютеина (10 мг) + зеаксантина (2 мг) + омега-3 снижает риск прогрессирования возрастной макулярной дегенерации (ВМД) на 25% у пациентов с ранними стадиями.

Где брать (не БАДы, а еда):
Лидеры по содержанию лютеина (мкг/100 г):

  • Шпинат — 12 000 мкг
  • Капуста кале — 10 000 мкг
  • Петрушка — 8 000 мкг
  • Яичный желток (важно! Жирный, усвояемость выше в 3 раза, чем из растений)

Лайфхак: Лютеин жирорастворим. Шпинат без масла (капли) усваивается почти в 5 раз хуже, чем с оливковым маслом или яйцом.

Часть 3. Витамин А (ретинол) и бета-каротин: где правда про морковь?

Миф: «Морковь улучшает зрение».
Реальность: Витамин А необходим для синтеза родопсина (зрительного пигмента палочек, отвечающих за сумеречное зрение). При тяжелом дефиците витамина А (редкость в развитых странах) развивается «куриная слепота» — человек плохо видит в темноте.

Важное предупреждение (для курящих!):
Исследование CARET показало, что у курящих и бывших курящих прием высоких доз бета-каротина (20 мг/день) увеличивает риск рака легких на 28% и не влияет на ВМД. Курящим пациентам я назначаю только лютеин, а бета-каротин — противопоказан.

Вывод:

  • Нет дефицита витамина А — морковь не нужна.
  • Если вы курите — избегайте бета-каротиновых добавок.

Часть 4. Черника: маркетинг или польза?

К сожалению, это разочарование. Антоцианы черники в лабораторных условиях укрепляют капилляры сетчатки. Но в рандомизированных клинических испытаниях (например, исследование на 300 пациентах с ВМД) черника не показала значимого улучшения остроты зрения или замедления прогрессирования болезни.

Однако есть нюанс: Экстракт черники (Vaccinium myrtillus) в сочетании с проантоцианидинами (из виноградных косточек) может уменьшать зрительную усталость (астенопию) у офисных работников — снижает спазм аккомодации после 6 часов за компьютером. Но это не «лечение», а симптоматическое.

Что работает лучше черники: Экстракт гинкго билоба и астаксантин (из водорослей Haematococcus pluvialis) — последний в 10 раз мощнее антоцианов как антиоксидант.

Часть 5. Витамины С, Е и цинк: «ремонтная бригада»

Исследование AREDS (первое) показало:
Комбинация витамина С (500 мг), витамина Е (400 МЕ), бета-каротина (15 мг) и цинка (80 мг) снижала риск перехода ВМД в позднюю стадию на 25%.

Но важны дозы:

  • Витамин С — из пищи (болгарский перец, киви, брокколи). Мегадозы (2000 мг) вызывают оксалатные камни в почках.
  • Цинк — дефицит цинка у пожилых связан с прогрессированием ВМД. Источники: устрицы, тыквенные семечки, говядина. Избыток цинка (>100 мг/день) ведет к дефициту меди (анемия, невропатия).

Часть 6. Омега-3 (ДГК): топливо для фоторецепторов

Докозагексаеновая кислота (ДГК) составляет 30% жирных кислот в мембранах фоторецепторов. Без ДГК страдает восстановление родопсина и регенерация дисков наружных сегментов палочек.

Данные: Мета-анализ 9 исследований (2019) показал: у пациентов с ВМД, принимающих омега-3 (1000 мг ДГК/день), скорость снижения остроты зрения была на 30% медленнее, чем в группе плацебо.

Источники: Жирная рыба (лосось, скумбрия, сардины) — 2-3 раза в неделю. Растительные (льняное масло) содержат АЛК, которая превращается в ДГК лишь на 5% (неэффективно).

Часть 7. Практические рекомендации от офтальмолога (по возрастам)

Для здоровых взрослых (без ВМД, катаракты, диабета):

  • Никакие БАДы не нужны.
  • Еженедельное меню: 2 яйца (с желтком), шпинат/кале/петрушка с маслом, 2 порции жирной рыбы, горсть тыквенных семечек.

Для пациентов с ранней ВМД (сухие друзы):

  • Добавка: лютеин 10 мг + зеаксантин 2 мг + ДГК 1000 мг + витамин С 500 мг + цинк 25 мг.
  • Противопоказан бета-каротин (особенно курящим).

Для пациентов с диабетической ретинопатией:

  • Контроль гликированного гемоглобина (важнее любых витаминов).
  • Дополнительно: витамин В1 (бенфотиамин) и витамин В12 — снижают апоптоз перицитов (клеток капилляров сетчатки).

Для офисных работников с астенопией:

  • Астаксантин (6 мг/день) или экстракт черники (160 мг антоцианов) — снижают усталость глаз после экранов, но не улучшают остроту.