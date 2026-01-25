Гатчинская лыжня: старт в Татьянин день

Стартовый городок традиционно развернулся на вертолетной площадке на пересечении улиц Крупской и Рощинской. На первый старт сезона зарегистрировалось сто человек, в том числе 40 детей 2008 года рождения и младше. Погода все-таки внесла свои коррективы, и, чтобы спортсмены не замерзли, старт решили не растягивать, дети и взрослые стартовали одновременно: сначала – сильный пол, потом девочки. Дети бежали 5 км, мужчины – 15 км, женщины – «десятку». Как и следовало ожидать, представители подрастающего поколения пришли к финишу первыми.

Победители и призеры соревнований в своих возрастных группах на каждой дистанции были награждены медалями и грамотами комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике Гатчинского округа.

«Гатчинская лыжня» традиционно собрала спортсменов со всей Ленинградской области и Петербурга. Были команды из Луги, Волосово, из центра «Ладога», из Красносельского района и других. Как всегда, активность проявили члены клубов «Гатчинские пробежки» и «Сильвия». Спортсмены в очередной раз отметили живописность и качество лыжной трассы, которая в этом году стала шире, ровнее и чище. Участники соревнований выражали благодарность организатору – Гатчинской федерации лыжного спорта, приложившей большие усилия для обустройства трассы, а также администрации Гатчинского округа и парка «Зверинец» – за поддержку лыжников.

Екатерина Дзюба