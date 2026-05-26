Предупреждение об обработке от борщевика
В период с 31 мая по 5 июня 2026 года АО «Гатчинское» проводит химическую обработку неудобий от борщевика вблизи деревень Старые и Новые Черницы, Большие Колпаны, Вопша, Тихковицы, Новое Колено, Лядино, Вакколово, Тяглино. Для обработки применяются гербициды «Магнум» (0,02 кг/га) и «Торнадо 540» (3 л/га).
Рубрики: Сельское хозяйство
Меры предосторожности: не допускается выхода людей и лёта пчёл на земельные участки во время обработки и в течение 3 дней после неё. Изолируйте пчёл минимум на 10 часов.
Тел. 8 (81371) 61‑001 (главный агроном АО «Гатчинское» В.В. Перелыгин)
Воспроизведение любых материалов сайта на других интернет-ресурсах разрешается при обязательном указании источника в формате гиперссылки https://gtn-pravda.ru.