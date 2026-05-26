Семинар для технических специалистов пунктов проведения ОГЭ в Гатчинском муниципальном округе
Обучающий семинар для технических специалистов, которые задействованы в проведении государственной итоговой аттестации по программам основного общего образования (далее – ГИА, ОГЭ) в 2026 году, прошел на базе МБОУ ДО «ГНЦО «ЦИТ» 20 мая 2026 года.
Мероприятие было направлено на подготовку специалистов, обеспечивающих информационно-техническую поддержку пунктов проведения экзаменов (далее –ППЭ) при проведении ГИА-9.
В семинаре приняли участие 27 технических специалистов из 19 ППЭ.
На семинаре было рассказано о порядке подготовки и проведения основного периода ГИА-9 с применением технологии ОГЭ 2.1, о возможных технических проблемах при проведении экзамена и способах их устранения. Организаторы семинара поделились советами, которые помогут избежать нарушений и нештатных ситуаций при проведении экзаменов.
Технические специалисты обменялись опытом работы и получили ответы на интересующие вопросы.
«Семинар является важным этапом при подготовке пунктов проведения экзаменов. Это очень хорошая возможность познакомиться с опытом коллег, обсудить возможные ситуации на ГИА. Вся информация, озвученная на семинаре, была доступна и понятна», - поделился мнением один из технических специалистов.