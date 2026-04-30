Автопробег «Никто не забыт, ничто не забыто»

Патриотическое мероприятие началось у мемориала «Мирным жителям СССР – жертвам нацистского геноцида в годы Великой Отечественной войны» в деревне Зайцево Гатчинского округа. Перед собравшимися выступили председатель Законодательного собрания Ленинградской области Сергей Бебенин, депутаты Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации Светлана Журова, Сергей Яхнюк и Елена Драпеко.

После торжественной церемонии открытия автопробега и митинга участники возложили цветы к мемориалу.

Затем автоколонна проследовала к мемориалу «Гостилицкий» на Ораниенбаумском пятачке в Ломоносовском районе. Этот мемориал входит в Зелёный пояс Славы.

В течение 20 лет участниками мероприятия являются депутаты Законодательного собрания Ленинградской области и Государственной думы, члены правительства Ленинградской области, а также представители консультативно-совещательных органов при Законодательном собрании Ленинградской области, ветераны, дети войны, представители политических партий, общественных организаций, а также члены молодежного актива региона.

В мероприятиях, проводимых в рамках автопробега, принимают участие до 500 человек. Автоколонна автопробега традиционно состоит из 30-50 транспортных единиц, включая автомобили и мотоциклы военных лет.