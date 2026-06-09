София и Михаил – в лидерах

Имена София и Михаил стали самыми популярными в 2026 году в Ленинградской области. Также популярными именами, которыми чаще всего нарекают родители своих малышей, стали: Анна, Василиса, Ева, Варвара, Ксения, Александр, Марк, Тимофей, Артём, Дмитрий. Среди редких имен у мальчиков встретились: Лазарь, Кузьма, Лука, Назар, Клементий.

«Пусть первый документ каждого малыша достаётся легко и с радостью! А самым сложным в этом деле станет не место регистрации, а выбор имени.

Напоминаю, что ребенка можно родить в любом регионе, но зарегистрировать правильнее в нашей родной Ленинградской области. Одна строчка в свидетельстве о рождении откроет доступ ко всем региональным мерам поддержки» — отметил Александр Дрозденко.

Зарегистрировать ребенка можно:

1) Через суперсервис «Рождение ребёнка» — заявку можно подать прямо из роддома, на портале Госуслуг. В 2025 году уже 1206 малышей в Ленобласти получили свои первые документы именно так.

2) В любом ЗАГСе или МФЦ Ленинградской области — независимо от того, где родился ребёнок и где прописаны родители. Вся процедура — всего 15 минут.

3) В новых удобных местах — например, в детском поликлиническом отделении в Новоселье недавно открылся кабинет ЗАГС.