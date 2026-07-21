За взятки чиновник лишился имущества

Экс-чиновник систематически уклонялся от декларирования имущества, оформляя его на гражданскую супругу, родственников и знакомых. Официальный доход осужденного и его супруги за 2009–2017 годы составил около 11,3 млн рублей, тогда как реальная стоимость выявленного имущества превысила 185 млн рублей.

Ранее суд признал мужчину виновным в получении взяток на сумму свыше 710 млн рублей от подрядчиков, выполнявших работы по государственному контракту на строительство СИЗО.

Суд констатировал, что все сделки по переоформлению активов на третьих лиц носили мнимый характер. Их целью являлось исключительно сокрытие имущества от государства.

Исполнительное производство об обращении имущества в доход государства возбудили в специализированном отделении судебных приставов по Ленинградской области ГМУ ФССП России.

Судебные приставы и представители Росимущества провели осмотр имущества и подписали акт приема-передачи.

Государству переданы 8 земельных участков в Ленинградской области, 2 жилых дома и баня.

Информация и фото пресс-служба ГМУ ФССП России