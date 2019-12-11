Встреча с Героем России Алексеем Русановым

В учебной аудитории Гатчинской автошколы ДОСААФ встретились опытные моряки и морские кадеты, ветераны и молодежь. В мероприятии приняли участие юнармейцы Войсковицкой школы №2 и студенты Гатчинского педагогического колледжа.

Почетный гражданин города Гатчины, заместитель председателя Морского собрания Юрий Назаров, капитан ВВС, заместитель директора автошколы ДОСААФ Александр Сокольников, старшины Гатчинского морского собрания говорили ярко, интересно о героях и героизме и доступно рассказывали о героических традициях и преемственности русской воинской культуры. По традиции собственное стихотворение о героях во все времена прочитал капитан первого ранга Виктор Иванов.

Участники встречи посмотрели фильм об истории возникновения высших званий России. 7 декабря 1769 года императрицей Екатериной II был учрежден Императорский Военный орден святого великомученика и Победоносца Георгия. Его девиз – «За службу и храбрость». Герой Российской Федерации - государственная награда, высшее звание современной России, присваиваемое за заслуги перед государством и народом, связанные с совершением геройского подвига.

Конечно, главным героем встречи стал Герой России, офицер-подводник, капитан первого ранга Алексей Русанов. Сейчас он занимается военно-научным сопровождением серьезных проектов.

Алексей Николаевич признался, что он с большой радостью согласился встретиться с земляками. Такие теплые встречи на родной земле для него дороже официальных приемов. Вопросов к нему было много и о морской службе, и о школьных годах. Первыми обратились ветераны, затем поборов робость и стеснение – мальчишки. Алексей Николаевич с грустью вспоминал об ушедших друзьях, с радостью о флотских праздниках и забавных традициях. Максимально находился под водой до 80 суток, а куда ходил в плавание – знали только старшие, даже для моряков это засекреченная информация.

- Срок нахождения под водой для меня не имеет значения, человек должен расти, не застывать, а развиваться, тогда это интересно, - говорит Алексей Русанов.

Что касается памятной даты, Алексей Русанов считает, что этот праздник нужен не героям, а подрастающему поколению. Ведь в жизни всегда есть место подвигу.

- Даже если мы когда-нибудь всех врагов победим, складываются такие ситуации, когда человек совершает подвиг. Значит, что-то не в порядке в «жизненной машине», что приходится их совершать, - заметил Алексей Русанов. - Вам, ребята, я желаю жизни не геройской, а интересной.

Участники встречи посетили офис Гатчинского морского собрания, где им прочитали небольшую лекцию о героях флота. Тем временем офицеры по телефону обменивались поздравлениями. В Гатчинском морском собрании три Героя России: офицер-подводник, капитан первого ранга А.Г. Зайцев, начальник штаба - заместитель командира соединения подводных лодок Северного флота, капитан первого ранга А.В. Дмитров и старший специалист отдела специалистов войсковой части, капитан первого ранга А.Н. Русанов. Заместитель председателя Морского собрания Ю.И. Назаров передал привет всем собравшимся от другого земляка - выпускника Гатчинской школы №9, гвардии полковника запаса, Героя России В.В. Сивко, который сейчас живет и работает в Москве.

Татьяна Можаева