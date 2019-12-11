Встреча с Героем России Алексеем Русановым

В учебной
аудитории Гатчинской автошколы ДОСААФ встретились опытные моряки и морские
кадеты, ветераны и молодежь. В мероприятии приняли участие юнармейцы
Войсковицкой школы №2 и студенты Гатчинского педагогического колледжа.
Почетный
гражданин города Гатчины, заместитель председателя Морского собрания Юрий
Назаров, капитан ВВС, заместитель директора автошколы ДОСААФ Александр
Сокольников, старшины Гатчинского морского собрания говорили ярко, интересно о героях и героизме и доступно рассказывали
о героических традициях и преемственности русской воинской культуры. По
традиции собственное стихотворение о героях во все времена прочитал капитан
первого ранга Виктор Иванов.
Участники
встречи посмотрели фильм об истории возникновения высших званий России. 7 декабря 1769
года императрицей Екатериной II был учрежден Императорский Военный орден
святого великомученика и Победоносца Георгия. Его девиз – «За
службу и храбрость». Герой Российской Федерации - государственная
награда,
высшее звание современной России, присваиваемое за заслуги перед государством и
народом, связанные с совершением геройского подвига.
Конечно,
главным героем встречи стал Герой России, офицер-подводник, капитан первого
ранга Алексей Русанов. Сейчас он занимается военно-научным сопровождением серьезных
проектов.
Алексей
Николаевич признался, что он с большой радостью согласился встретиться с
земляками. Такие теплые встречи на родной земле для него дороже официальных
приемов. Вопросов к нему было много и о морской службе, и о школьных годах.
Первыми обратились ветераны, затем поборов робость и стеснение – мальчишки.
Алексей Николаевич с грустью вспоминал об ушедших друзьях, с радостью о
флотских праздниках и забавных традициях. Максимально находился под водой до 80
суток, а куда ходил в плавание – знали только старшие, даже для моряков это
засекреченная информация.
-
Срок нахождения под водой для меня не имеет значения, человек должен расти, не
застывать, а развиваться, тогда это интересно, - говорит Алексей Русанов.
Что
касается памятной даты, Алексей Русанов считает, что этот праздник нужен не героям,
а подрастающему поколению. Ведь в жизни
всегда есть место подвигу.
-
Даже если мы когда-нибудь всех врагов победим, складываются такие ситуации, когда
человек совершает подвиг. Значит, что-то не в порядке в «жизненной машине», что
приходится их совершать, - заметил Алексей Русанов. - Вам, ребята, я желаю жизни
не геройской, а интересной.
Участники встречи посетили офис Гатчинского
морского собрания, где им прочитали небольшую лекцию о героях флота. Тем
временем офицеры по телефону обменивались поздравлениями. В Гатчинском морском
собрании три Героя России: офицер-подводник, капитан первого ранга А.Г. Зайцев,
начальник
штаба - заместитель командира соединения подводных лодок Северного флота,
капитан первого ранга А.В. Дмитров и старший специалист отдела
специалистов войсковой части, капитан первого ранга А.Н. Русанов.
Заместитель председателя Морского собрания Ю.И. Назаров передал привет всем
собравшимся от другого земляка - выпускника Гатчинской школы №9, гвардии
полковника запаса, Героя России В.В. Сивко, который сейчас живет и работает в
Москве.
Татьяна
Можаева