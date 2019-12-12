Новый год с заботой о своём окружении

Частью фестиваля «Экологичный Новый год» станет очередной праздник «Экодвор», а это возможность сдать накопившееся вторсырье, участвуя при этом в беспроигрышной лотерее и не только. На фестивале будет развернута зона Новогоднего шеринга, где можно будет обменяться игрушками, новогодними украшениями и нарядами, которые успели надоесть, и при этом экономить свои средства и ресурсы планеты.

Еще одна изюминка – проект «Новогодний стол без отходов», включающий чаепитие, квиз и мастер-класс. Здесь не только напоят горячим чаем, но и вместе с вами приготовят угощение на новогодний стол, а также расскажут, как не навредить планете в период предновогоднего продуктового шопинга.

А еще в программе фестиваля будут мастер-классы по экологичным новогодним украшениям. Кроме того, в Гатчину приедут гости - участники программы «Моя среда». Молодые люди проведут мастер-классы и дискуссии, на примере своих проектов докажут, что каждый может сделать мир лучше своими действиями.

Также будет представлена «карта улучшений города», на которой можно будет отметить то, что хотелось бы улучшить или то, чего не хватает в Гатчине.

Вечером состоится подведение итогов и, возможно, участники фестиваля найдут себе напарников для совместных улучшений.

Фестиваль «Экологичный Новый год» пройдет с 16:00 до 19:00 по адресу - г. Гатчина, ул. Достоевского, д.2, Гатчинский Дворец молодежи. Вход свободный!



