Гатчинская «Сказка» - лауреат премии FossArt

FossArt– это международная премия, присуждаемая талантливым детям и молодежи за выдающиеся достижения в различных видах искусства, а также их преподавателям, внесшим большой вклад в развитие детско-юношеского творчества. Организатор премии - творческое объединение «Триумф», которое с 2006 года проводит международные конкурсы, фестивали в области культуры и искусства для детей и подростков.

Вручение I Международной премии в области искусства и культуры FossArt-2019 проходило с 29 ноября по 2 декабря в Москве. Мероприятие состоялось при поддержке Парижской русской консерватории им. С. Рахманинова, Международной академии музыки Елены Образцовой, Санкт-Петербургской Академии последипломного образования. Оценивали выступления ребят ведущие специалисты РФ, стран СНГ и ЕС.

Продемонстрировать свои достижения, повысить уровень мастерства и побороться за призовой фонд в 1 миллион рублей приехали сильнейшие коллективы из разных стран, областей и городов. Участником этого масштабного события стал и образцовый коллектив «Театральная студия «Сказка», которым руководит Виктория Николаевна Александрова.

Из Москвы «Сказка» привезла диплом лауреата II степени в номинации «Театральное творчество» (возрастная группа 7-12 лет).

Театральная студия «Сказка» была основана при Гатчинском Центре творчества юных в 1996 году. На занятиях студии дети и подростки изучают такие дисциплины, как сценическая речь, сценическое движение и актерское мастерство, ставят литературно-музыкальные композиции, мини-спектакли по мотивам русских народных сказок, а также постановки по произведениям зарубежных писателей. Для работы с детьми Виктория Александрова разработала собственную авторскую программу.

«Сказка» - постоянный участник значимых мероприятий нашего города, Гатчинского района и Ленинградской области. Гатчинский детский коллектив — лауреат многих престижных конкурсов. В 2018 году студии присвоили звание «Образцовый самодеятельный коллектив».

Поздравляем наших юных актеров с очередной творческой победой!