Гатчинская «Сказка» - лауреат премии FossArt

FossArt–
это международная премия, присуждаемая талантливым детям и молодежи за
выдающиеся достижения в различных видах искусства, а также их преподавателям,
внесшим большой вклад в развитие детско-юношеского творчества. Организатор
премии - творческое объединение «Триумф», которое с 2006 года проводит
международные конкурсы, фестивали в области культуры и искусства для детей и
подростков.
Вручение
I Международной премии в области искусства и культуры FossArt-2019 проходило с
29 ноября по 2 декабря в Москве. Мероприятие состоялось при поддержке
Парижской русской консерватории им. С. Рахманинова, Международной академии
музыки Елены Образцовой, Санкт-Петербургской Академии последипломного
образования. Оценивали выступления ребят ведущие специалисты РФ, стран СНГ и
ЕС.
Продемонстрировать
свои достижения, повысить уровень мастерства и побороться за призовой фонд в 1
миллион рублей приехали сильнейшие коллективы из разных стран, областей и
городов. Участником этого масштабного события стал и образцовый коллектив
«Театральная студия «Сказка», которым руководит Виктория Николаевна
Александрова.
Из
Москвы «Сказка» привезла диплом лауреата II степени в номинации «Театральное творчество» (возрастная
группа 7-12 лет).
Театральная
студия «Сказка» была основана при Гатчинском Центре творчества юных в 1996
году. На занятиях студии дети и подростки изучают такие дисциплины, как
сценическая речь, сценическое движение и актерское мастерство, ставят
литературно-музыкальные композиции, мини-спектакли по мотивам русских народных
сказок, а также постановки по произведениям зарубежных писателей. Для работы с
детьми Виктория Александрова разработала собственную авторскую программу.
«Сказка»
- постоянный участник значимых мероприятий нашего города, Гатчинского района и
Ленинградской области. Гатчинский детский коллектив — лауреат многих престижных
конкурсов. В 2018 году студии присвоили звание «Образцовый самодеятельный
коллектив».
Поздравляем
наших юных актеров с очередной творческой победой!