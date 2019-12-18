Сказочные персонажи встретились в Выборге

Два символа Нового года и
Рождества встретились на российско-финской границе в районе таможенного
перехода «Брусничное», где прошел праздничный концерт с участием творческих
коллективов Выборга и Лаппеенранты. Дед Мороз подарил финскому собрату
сувенирный герб Выборга, сделанный из шоколада, а Йоулупукки в ответ вручил
рождественскую корзину с имбирными пряниками и другими сладостями.
Российский Дед Мороз
отметил, что дружба – это самое главное волшебство, которое необходимо в мире.
Дед Мороз и Йоулупукки
увлеченно обсуждали отсутствие снега и решали, как исправить эту проблему до
Нового года, чтобы люди встретили праздник с настроением. Также два волшебника
рассказали друг другу, какие подарки просят дети на Новый год и Рождество. Дед
Мороз рассказал, что уже получил более 3 млн писем на свою почту в Великом
Устюге, среди которых особенно выделяются те, в которых дети пишут о своем
желании делать добрые дела.