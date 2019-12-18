Сказочные персонажи встретились в Выборге

Два символа Нового года и Рождества встретились на российско-финской границе в районе таможенного перехода «Брусничное», где прошел праздничный концерт с участием творческих коллективов Выборга и Лаппеенранты. Дед Мороз подарил финскому собрату сувенирный герб Выборга, сделанный из шоколада, а Йоулупукки в ответ вручил рождественскую корзину с имбирными пряниками и другими сладостями.

Российский Дед Мороз отметил, что дружба – это самое главное волшебство, которое необходимо в мире.

Дед Мороз и Йоулупукки увлеченно обсуждали отсутствие снега и решали, как исправить эту проблему до Нового года, чтобы люди встретили праздник с настроением. Также два волшебника рассказали друг другу, какие подарки просят дети на Новый год и Рождество. Дед Мороз рассказал, что уже получил более 3 млн писем на свою почту в Великом Устюге, среди которых особенно выделяются те, в которых дети пишут о своем желании делать добрые дела.