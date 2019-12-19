Вместо камеры - больничная койка в скорбном доме

…Безработная молодая женщина пробавлялась случайными заработками, которые ей подбрасывали хорошие знакомые. На протяжении нескольких лет она помогала делать домашнюю уборку, работала на приусадебных участках – за денежное вознаграждение. Прошлым летом, в июне, сосед предложил ей подхалтурить: подготовить одному приятелю вещи для переезда. Он привез ее в Большие Колпаны, к дому на улице им. 30 лет Победы. Возле подъезда их поджидал незнакомый мужчина. Ей представили его как «клиента», которому надо помочь в сборах. Клиент был пьян. Из одежды на нем были только шорты.

Все вместе они поднялись в квартиру. Через некоторое время соседу кто-то позвонил, и он ушел. Женщина стала собирать разбросанные по комнате бумаги. Хозяин болтался по квартире, периодически прихлебывая спиртное на кухне. Иногда заходил в комнату. В один из таких заходов он подошел к ней сзади и обнял, пытаясь потрогать ее грудь через одежду. Она его отпихнула и сказала, что пожалуется своему знакомому. Пьяный убрался к себе на кухню, отвесив ей изрядный шлепок. Но через некоторое время он вернулся – полностью раздетый. Подошел, схватил за плечи. Она попыталась освободиться, но не тут-то было – он сжимал ее, как тисками, до боли, и тащил в сторону кровати. Женщина кричала, просила оставить ее, но услышала только нецензурную брань в ответ. Злоумышленник кинул ее на кровать и придавил своим весом. Пользуясь значительным физическим превосходством, он легко подавил сопротивление малорослой жертвы: двинул кулаком по скуле, стянул джинсы и изнасиловал. Продолжалось это около получаса. Все попытки сопротивления ни к чему не привели, пока пьяный насильник не начал засыпать. Хватка ослабла, и женщина тут же спихнула его, натянула джинсы и выскочила в коридор. Преступник опомнился, побежал следом и, хватая ее за руки, попытался втащить обратно в комнату. Тогда она собралась с силами и ногтями поцарапала ему лицо и плечо, после чего насильник разжал пальцы, и ей удалось выбежать вон. В квартире у преступника остался мобильник жертвы, выпавший в процессе борьбы из кармана.

Не останавливаясь, женщина побежала в сторону Гатчины. По дороге поймала попутку, доехала до Балтийского вокзала, попросила у какого-то молодого человека телефон, с которого позвонила своим знакомым и рассказала о произошедшем. Потом обратилась в полицию.

Вместе с полицейскими она поехала в Большие Колпаны, в квартиру насильника, который сам открыл дверь и представился стражам порядка как гражданин Г. Оперативники осмотрели квартиру – место происшествия и составили протокол; в ходе осмотра был обнаружен и изъят серебристый раскладной «Самсунг» потерпевшей.

Женщина прошла медицинское освидетельствование, зафиксировавшее телесные повреждения, причиненные ей гражданином Г.: кровоподтеки на левой скуле и на обоих плечах. Насильник оставил ярко выраженные следы своих пальцев – параллельные продолговатые кровоизлияния, красные с синюшным оттенком. Под ногтями у пострадавшей нашли биологический материал преступника – результат ее сопротивления во время побега.

Следственным отделом по г. Гатчине следственного управления Следственного комитета РФ по Ленинградской области было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 131 УК РФ – по факту изнасилования. Гражданина Г. задержали, предъявили обвинение. 20-го июня Гатчинским городским судом в отношении него была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Срок заключения неоднократно продлевался – вплоть до середины октября. А потом гражданина Г. извлекли из СИЗО и отправили в Дружносельскую психиатрическую больницу.

Органы предварительного следствия сочли факт совершения изнасилования доказанным, но по уголовному делу в отношении фигуранта была проведена стационарная психолого-психиатрическая экспертиза. Экспертиза установила, что гражданин Г. страдает хроническим психическим расстройством в форме параноидной шизофрении с выраженным эмоционально-волевым дефектом и обнаруживает синдром зависимости от алкоголя. При клиническом обследовании у него также выявились характерные для длительного текущего шизофренического процесса нарушения мышления. По мнению экспертов, и в настоящее время, и в период инкриминируемых ему деяний гражданин Г. страдал этим психическим расстройством и не мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. Его поведение в момент совершения преступления было обусловлено не психологическими, эмоциональными, а психопатологическими, болезненными механизмами.

На данный момент он не в состоянии правильно понимать значение уголовного судопроизводства и своего процессуального положения, не может участвовать в судебных заседаниях и следственных действиях. Может только присутствовать в суде. А по своему психическому состоянию гражданин Г. представляет опасность для себя и окружающих и нуждается в принудительном лечении в психиатрическом стационаре.

Итого, на основании заключения комиссии экспертов, обвиняемый уголовной ответственности не подлежит. Тем не менее, насильником он от этого быть не перестает…

До ареста и помещения в Дружноселье 45-летний гражданин Г. работал грузчиком. Несмотря на алкогольную зависимость, на учете у нарколога он не состоит – состоит на учете у психиатра. Не судим, но по месту жительства характеризуется отрицательно. Уголовное дело в отношении него направлено в Гатчинский городской суд – для применения принудительной меры медицинского характера.

Екатерина Дзюба

По информации старшего следователя следственного отдела по г. Гатчине Е.С. Териной