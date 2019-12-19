Вместо камеры - больничная койка в скорбном доме

…Безработная молодая
женщина пробавлялась случайными заработками, которые ей подбрасывали хорошие
знакомые. На протяжении нескольких лет она помогала делать домашнюю уборку,
работала на приусадебных участках – за денежное вознаграждение. Прошлым летом,
в июне, сосед предложил ей подхалтурить: подготовить одному приятелю вещи для
переезда. Он привез ее в Большие Колпаны, к дому на улице им. 30 лет Победы.
Возле подъезда их поджидал незнакомый мужчина. Ей представили его как
«клиента», которому надо помочь в сборах. Клиент был пьян. Из одежды на нем
были только шорты.
Все вместе они поднялись
в квартиру. Через некоторое время соседу кто-то позвонил, и он ушел. Женщина
стала собирать разбросанные по комнате бумаги. Хозяин болтался по квартире,
периодически прихлебывая спиртное на кухне. Иногда заходил в комнату. В один из
таких заходов он подошел к ней сзади и обнял, пытаясь потрогать ее грудь через
одежду. Она его отпихнула и сказала, что пожалуется своему знакомому. Пьяный
убрался к себе на кухню, отвесив ей изрядный шлепок. Но через некоторое время
он вернулся – полностью раздетый. Подошел, схватил за плечи. Она попыталась
освободиться, но не тут-то было – он сжимал ее, как тисками, до боли, и тащил в
сторону кровати. Женщина кричала, просила оставить ее, но услышала только
нецензурную брань в ответ. Злоумышленник кинул ее на кровать и придавил своим
весом. Пользуясь значительным физическим превосходством, он легко подавил
сопротивление малорослой жертвы: двинул кулаком по скуле, стянул джинсы и
изнасиловал. Продолжалось это около получаса. Все попытки сопротивления ни к
чему не привели, пока пьяный насильник не начал засыпать. Хватка ослабла, и
женщина тут же спихнула его, натянула джинсы и выскочила в коридор. Преступник
опомнился, побежал следом и, хватая ее за руки, попытался втащить обратно в
комнату. Тогда она собралась с силами и ногтями поцарапала ему лицо и плечо,
после чего насильник разжал пальцы, и ей удалось выбежать вон. В квартире у
преступника остался мобильник жертвы, выпавший в процессе борьбы из кармана.
Не останавливаясь,
женщина побежала в сторону Гатчины. По дороге поймала попутку, доехала до
Балтийского вокзала, попросила у какого-то молодого человека телефон, с
которого позвонила своим знакомым и рассказала о произошедшем. Потом обратилась
в полицию.
Вместе с полицейскими она
поехала в Большие Колпаны, в квартиру насильника, который сам открыл дверь и
представился стражам порядка как гражданин Г. Оперативники осмотрели квартиру –
место происшествия и составили протокол; в ходе осмотра был обнаружен и изъят
серебристый раскладной «Самсунг» потерпевшей.
Женщина прошла
медицинское освидетельствование, зафиксировавшее телесные повреждения,
причиненные ей гражданином Г.: кровоподтеки на левой скуле и на обоих плечах.
Насильник оставил ярко выраженные следы своих пальцев – параллельные
продолговатые кровоизлияния, красные с синюшным оттенком. Под ногтями у
пострадавшей нашли биологический материал преступника – результат ее
сопротивления во время побега.
Следственным отделом по
г. Гатчине следственного управления Следственного комитета РФ по Ленинградской
области было возбуждено уголовное дело по признакам преступления,
предусмотренного частью 1 статьи 131 УК РФ – по факту изнасилования. Гражданина
Г. задержали, предъявили обвинение. 20-го июня Гатчинским городским судом в
отношении него была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Срок
заключения неоднократно продлевался – вплоть до середины октября. А потом
гражданина Г. извлекли из СИЗО и отправили в Дружносельскую психиатрическую
больницу.
Органы предварительного
следствия сочли факт совершения изнасилования доказанным, но по уголовному делу
в отношении фигуранта была проведена стационарная психолого-психиатрическая
экспертиза. Экспертиза установила, что гражданин Г. страдает хроническим
психическим расстройством в форме параноидной шизофрении с выраженным
эмоционально-волевым дефектом и обнаруживает синдром зависимости от алкоголя.
При клиническом обследовании у него также выявились характерные для длительного
текущего шизофренического процесса нарушения мышления. По мнению экспертов, и в
настоящее время, и в период инкриминируемых ему деяний гражданин Г. страдал
этим психическим расстройством и не мог осознавать фактический характер и
общественную опасность своих действий и руководить ими. Его поведение в момент
совершения преступления было обусловлено не психологическими, эмоциональными, а
психопатологическими, болезненными механизмами.
На данный момент он не в
состоянии правильно понимать значение уголовного судопроизводства и своего
процессуального положения, не может участвовать в судебных заседаниях и
следственных действиях. Может только присутствовать в суде. А по своему
психическому состоянию гражданин Г. представляет опасность для себя и
окружающих и нуждается в принудительном лечении в психиатрическом стационаре.
Итого, на основании
заключения комиссии экспертов, обвиняемый уголовной ответственности не
подлежит. Тем не менее, насильником он от этого быть не перестает…
До ареста и помещения в
Дружноселье 45-летний гражданин Г. работал грузчиком. Несмотря на алкогольную
зависимость, на учете у нарколога он не состоит – состоит на учете у психиатра.
Не судим, но по месту жительства характеризуется отрицательно. Уголовное дело в
отношении него направлено в Гатчинский городской суд – для применения
принудительной меры медицинского характера.
Екатерина Дзюба
По информации старшего следователя следственного отдела по г. Гатчине Е.С. Териной