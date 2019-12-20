Осторожно: «Вася-диагност»!

54-летний житель Гатчинского
района, работающий водителем-экспедитором, заказал через интернет
диагностический прибор для автомобиля фирмы «Вася-диагност» стоимостью 3500
рублей. Оплатил. Получив на почте посылку, вскрыл коробку и обнаружил, что
вместо прибора внутри – резаный картон. 13-го декабря обманутый покупатель
«Васи-диагноста» подал заявление в полицию.
В тот же день в
гатчинскую полицию поступило заявление от 70-летней жительницы Аэродрома. Она
выставила на «Авито» объявление о сдаче в аренду гаража. По объявлению позвонил
мужчина, изъявил желание снять гараж и сказал, что переведет деньги на ее счет.
В итоге вышло так, что сама хозяйка гаража перевела злоумышленнику 45 тысяч
рублей.
15-го декабря о
мошенничестве в Сети заявила 34-летняя жительница Гатчины. По интернету
«ВКонтакте» она заказала детские игрушки на сумму порядка трех тысяч рублей.
Совершила платеж в электронном виде – товар не получила, продавец на связь не
выходит.
Возбуждены дела о
мошенничествах.