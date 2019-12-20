Осторожно: «Вася-диагност»!

54-летний житель Гатчинского района, работающий водителем-экспедитором, заказал через интернет диагностический прибор для автомобиля фирмы «Вася-диагност» стоимостью 3500 рублей. Оплатил. Получив на почте посылку, вскрыл коробку и обнаружил, что вместо прибора внутри – резаный картон. 13-го декабря обманутый покупатель «Васи-диагноста» подал заявление в полицию.

В тот же день в гатчинскую полицию поступило заявление от 70-летней жительницы Аэродрома. Она выставила на «Авито» объявление о сдаче в аренду гаража. По объявлению позвонил мужчина, изъявил желание снять гараж и сказал, что переведет деньги на ее счет. В итоге вышло так, что сама хозяйка гаража перевела злоумышленнику 45 тысяч рублей.

15-го декабря о мошенничестве в Сети заявила 34-летняя жительница Гатчины. По интернету «ВКонтакте» она заказала детские игрушки на сумму порядка трех тысяч рублей. Совершила платеж в электронном виде – товар не получила, продавец на связь не выходит.

Возбуждены дела о мошенничествах.