Осторожно: «Вася-диагност»!

Осторожно: «Вася-диагност»!

На что только не идут мошенники, чтобы отнять у нас копеечку. Представляются нашими родственниками, банковскими служащими, газовщиками и продавцами на интернет-сайтах. Берут предоплату за липовый товар и скрываются, меняют деньги на банкноты «банка приколов». Но фантазия неистощима.

Рубрики : Криминал     20 Dec 2019

54-летний житель Гатчинского района, работающий водителем-экспедитором, заказал через интернет диагностический прибор для автомобиля фирмы «Вася-диагност» стоимостью 3500 рублей. Оплатил. Получив на почте посылку, вскрыл коробку и обнаружил, что вместо прибора внутри – резаный картон. 13-го декабря обманутый покупатель «Васи-диагноста» подал заявление в полицию.

В тот же день в гатчинскую полицию поступило заявление от 70-летней жительницы Аэродрома. Она выставила на «Авито» объявление о сдаче в аренду гаража. По объявлению позвонил мужчина, изъявил желание снять гараж и сказал, что переведет деньги на ее счет. В итоге вышло так, что сама хозяйка гаража перевела злоумышленнику 45 тысяч рублей.

15-го декабря о мошенничестве в Сети заявила 34-летняя жительница Гатчины. По интернету «ВКонтакте» она заказала детские игрушки на сумму порядка трех тысяч рублей. Совершила платеж в электронном виде – товар не получила, продавец на связь не выходит.

Возбуждены дела о мошенничествах.

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