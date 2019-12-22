Отключения электроэнергии в Гатчинском районе

23 декабря с 10:00 до 17:00

Рождественское СП

д.Ляды, д.Чикино, д. Даймище-база ЛГМИ, садоводства «Иленка», «Рябинушка»

23 декабря с 10:00 до 17:00

Таицкое ГП

д. Александровка, п.Тайцы

23 декабря с 10:00 до 17:00

Веревское СП

д. Б.Верево, д. Пегелево

23 декабря с 11:00 до 16:00

Кобринское СП

с.Воскресенское





Филиал АО «ЛОЭСК» «Южные электрические сети» уведомляет, что в связи с проведением неотложных плановых работ будет отключено электроснабжение:

24.12.19 09.00 - 11.00

п. Торфяное д.42А,41А

24.12.19 13.00- 15.00

п. Торфяное д.44

г. Гатчина

23.12.19 09.00-17.00

Промзона-1 (ООО "Транспортная компания фил. ком.")

25.12.19 09.00-17.00

Садоводство "Горисполком-2" д. 1, 2, 3, 4, 5; ООО "Ресма"; ООО ИК «Система»

23.12.19 08.30-17.00

П. Тайцы

ул. Советская д. 1-10; ул. Санаторская д. 1-4; ул. Поселковая д. 1-15; ул. Некрасова д. 1-23; ул. Санаторская д. 49-71; ул. Большие Тайцы д. 47-80А; ш. Санаторское (СНТ "Таицкий родничок"); ш. Санаторское д. 4-48; ул. Чкалова д. 1-10; ул. Некрасова д. 20-29; ул. Парковая д. 1-30; ул. Островского д. 148-158; ул. Щорса д. 1-20; ул. Фрунзе д. 1-9; ул. Привокзальная д. 1; ул. Звездная д. 1-20; ул. Юного Ленинца д. 97-121; ул. Пушкина д. 67-102; ул. Островского д. 88-146; ул. Юного Ленинца д. 125; ул. Звездная д. 2 (КНС); ул. Островского д. 127 (Котельная); ул. Первомайская д. 1-19; ул. Октябрьская д. 2-30; ул. Калинина д. 93-148; ул. Капитана Желтова д. 35-43; ул. Колхозная 8-31; ул. Капитана Желтова д. 1-33; ул. Комсомольская д. 17-31; ул. Колхозная д. 2-7А; ул. Новостроек д. 1-10; ул. Новоселов д. 1-18; ул. Капитана Желтова д. 1А, 2А, 4А, 7А, 6А, 5А; ул. Пионерская д. 1-9; ул. Комсомольская д. 26 (Пансионат); ул. Пушкина д. 2-68; ул. Советская д. 23-56; ул. Юного Ленинца д. 48-84

25.12.19 10.00-13.00

Г. Коммунар

пер. Рабочий д. 1, 2, 4; ул. Куралева д. 15, 17 (Мед. Пункт), 21; пер. Речной д. 1; ул. Новая д. 1-15, 19, 19А; ул. Куралева д. 1-8А, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 30А, 32; ул. Антропшинская д. 328, 328А, 330, 298 (МКиС МО г. Коммунар) (ПМК); ул. Дачная д. 90, 89, 88, 87; ул. Железнодорожная д. 17, 19, 21, 23; пер. Красный д. 1





Пушкинский район Филиала ПАО «Ленэнерго» Пригородные электрические сети уведомляет Вас, что в связи с проведением плановых работ будет прекращена подача эл. энергии:

23 и 24 декабря с 10.00 до 18.00

Пудомягское СП:

д. Монделево, земельные участки «Павловский ручей»,

«Петербургские просторы»

д. Покровская,

д. Порицы,

д. Антелево,

д. Марьино.