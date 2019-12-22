Тёмные и светлые аллеи Гатчинского парка

Часть 3
Хочется, предваряя эту
часть воспоминаний, рассказать о событии, которое произошло недавно, 18 мая, в
Международный день музеев.
По сложившейся традиции
творческого союза музейных работников Санкт-Петербурга и Ленинградской области,
образованного более 30 лет назад, в этот день в театральном зале
Государственного Эрмитажа чествовали ветеранов музеев со стажем работы от 30
лет. Знаменательно, что среди юбиляров со стажем 50- 65 лет большинство были из
Государственного Эрмитажа. И к радостному удивлению присутствующих коллег вышла
к сцене сотрудник научно-просветительского отдела Л.Н. Воронихина со стажем 70
лет! Без сомнения, это служит доказательством, что в одном из главных музеев
страны ценят своих специалистов, и, согласитесь, такие примеры окрыляют.
Надеюсь, в моем повествовании мне удастся показать, как и почему музейная
работа становится смыслом жизни.
Меня тоже поздравили с
45-летием служения Гатчинскому дворцу-музею. Хотя мне бы хотелось считать, что
я в Гатчинском музее уже 50 лет, с 1969 года, и забыть, как из-за несогласия с
«целями и методами» работы очередного директора мне, как и А.С. Ёлкиной,
пришлось его покинуть. В результате пять лет я трудилась сначала в
издательстве, а потом в школах, а душа-то моя оставалась в любимом музее.
Возможно, об этом я тоже расскажу, но позже.
Теперь вернемся в мой
первый день в дирекции парка. Если можно так назвать, «кабинет» научного отдела
в «Птичнике» представлял собой маленькую комнатку в одно окно с видом на речку
Колпанку, без сигнализации и телефона, но с круглой печкой в углу.
Ах, этот дух затопленной
печки, смешанный с запахами старого здания и архивной пылью! Для меня он долго
был «музейным». Раньше такое же ощущалось в Приоратском дворце, в библиотеках и
краеведческих музеях, размещенных в деревянных домах Гатчины и страны. Как же было
душевно зимой, в заснеженном, забытом богом «Птичнике», в перерыве от дел
прижаться к горячей печке! И я частенько бегала в сарайчик рядом с Дирекцией за
дополнительными дровишками.
В нашем кабинете с трудом
помещались стол главного хранителя,
простой, но объемный черный шкаф
и крошечный столик с пишущей машинкой, за которым мне и предстояло много
трудиться. В шкафу хранился небольшой архив уже не существовавшего
Дворца-музея. Из почти 16 тысяч спасенных гатчинских коллекций в нашем отделе
на 1 января 1970 года на учете числилось: чертежей, акварелей, графики,
рукописей XVIII – XIX веков – меньше одной тысячи листов, фотографий,
негативов, диапозитивов – около четырех тысяч, а также книг вместе с
профсоюзной библиотекой художественной литературы – около 500, были также
научно-вспомогательные материалы и чертежи послевоенных лет.
На отдельной полке в том
же шкафу хранились два знаменитых Кушелевских альбома конца XVIII века с
планами и проектами «павловской» Гатчины. Помню, как много позже, когда я уже заслужила
эту честь, Аделина Сергеевна показала их мне, сама бережно переворачивая
страницы, проложенные папиросной бумагой. Сегодня их содержание многим
известно, часто публикуется, и стали популярными акварели Г.Сергеева с видами
Гатчины в интернете. А вот музейных предметов у нас было всего пять, да и то на
временном хранении. Даже мраморный барельеф с профилем архитектора дворца
Антонио Ринальди находился в музее Ораниенбаума. Только после открытия первых
восстановленных залов в 1985 году он одним из первых экспонатов вернулся в
Проходную Ринальди перед Белым залом.
В первый же день работы
Аделина Сергеевна безапелляционно заявила: «Через два года мы будем в
Гатчинском дворце. Надо работать. А за это время никаких замужеств и
диссертаций». Ну, о последнем я как-то еще не думала, а вот что так быстро
увижу дворец, поверила. Аделина Сергеевна умела убеждать, и не только меня!
Хотя о том, что это не
были только фантазии, свидетельствуют планы и расчеты, которые мы составляли на
5, 10 и более лет. В них было включено как восстановление парадных и жилых
помещений от Павла I в Главном корпусе дворца до Александра III в Арсенальном,
так и будущие выставки и массовые мероприятия в Кухонном каре. Даже был указан
предполагаемый доход от посещения музея. Конечно, такие планы составлялись по
аналогии с Павловским дворцом-музеем, директором которого была Анна Ивановна
Зеленова, наставник Ёлкиной.
Да, это был «свет»,
помогающий выбраться из «темной аллеи» истории Гатчинского дворца! Но как
показала жизнь, путь оказался длиною в 15 лет.
Первым для меня заданием
было разобрать огромные папки из того черного шкафа, в которых в беспорядке
хранились фотографии. Сегодня, видя этот шкаф в фондах музея, мне хочется
повторить за Гаевым, героем пьесы А.Чехова
«Вишневый сад»: «Дорогой, многоуважаемый шкап! Приветствую твое существование,
которое вот уже больше ста лет было направлено к светлым идеалам добра и
справедливости; твой молчаливый призыв к плодотворной работе не ослабевал в
течение ста лет, поддерживая в поколениях нашего рода бодрость, веру в лучшее
будущее и воспитывая в нас идеалы добра и общественного самосознания».
Признаюсь, что было
нелегко разложить тысячу снимков в другие папки
отдельно по районам и сооружениям парка, по многочисленным залам дворца.
Это сейчас я могу по части пейзажа или детали интерьера определить, где было
снято. Но тогда я хорошо знала только Приоратский парк, так как выросла рядом,
каталась по парку на лыжах, велосипеде, занималась в кружках Дома пионеров в
Приорате. А вот Дворцовый и тем более парк «Зверинец» пришлось заново
открывать. Уж не говоря о Большом дворце, который для меня, как и для многих
гатчинцев, был «терра-инкогнито». Смутно припоминаю тот единственный раз, когда
я еще пионеркой была в помещении театра Арсенального каре дворца, приветствуя
на каком-то празднике курсантов военно-морского училища, которое там
размещалось. Позже здание дворца было вообще недоступно из-за «секретности».
Даже близко не полагалось подходить, потому что охранялось вооруженной охраной.
В отличие от современных
возможностей с огромным количеством литературы по Гатчине, сайтов, в то время
приходилось конспектировать немногочисленные источники, например, такие
уникальные издания, как «Старые годы» или «Столетие Гатчины», и изучать
черно-белые фотографии довоенного дворца. Я была поражена, узнав, что Гатчина
ничем не уступала другим знаменитым
пригородам, а до войны Гатчинский дворец по количеству залов и коллекций
называли «пригородным Эрмитажем»! И как же было обидно, что даже в дирекции мы
не встречали понимания. Нас с Аделиной Сергеевной считали «нахлебниками»,
которые ничего не производят, не зарабатывают деньги на премию, а только читают
книжки и переписывают бумажки. Ну, премий мы и так не видели, в отличии от
культмассового или садово-паркового отделов, а зарплата была грошовая,
например, у меня 60 рублей. В то время начальники отделов все были военные
отставники, и у них был установлен «потолок» в зарплате, поэтому они не были
заинтересованы в увеличении ставок.
Вскоре мы с Аделиной Сергеевной
и архивом переместились дальше по коридору «Птичника» в центральную часть
здания, в комнату уже в два окна и с дополнительным помещением-кладовкой.
Надо добавить, что тогда
Дирекции принадлежало не все здание. Другую половину, а также 2-й этаж заселяли
жильцы. Больше всех мне запомнилась одна старушка. В углу ее маленькой комнатки
висели иконы, а еще пахло засушенными лекарственными травами. Она была
маленькой и горбатой, я даже немного ее боялась. Старушка жила одна, но у нее
была вреднющая коза. Она-то и стала причиной преждевременной смерти хозяйки.
Однажды, когда старушка пасла свою любимицу на берегу Колпанки, та ее сильно
боднула в бок. Я стала навещать больную, чтобы чем-нибудь помочь. Старушка не
поправилась.
Помимо «Птичника» жилыми
были парковые сторожевые домики и здания на территории бывшей Дворцовой фермы
или скотного двора в парке «Сильвия». В основном в них селили работников
дирекции. Например, дачей для хранителя Серафимы Николаевны Балаевой служила
караулка № 3 у Каскадских ворот. Там же жил лесник Иван Иванович Захаров, о
котором Балаева с уважением писала в своих дневниках. Рассказывали, что он,
сажая елочки вдоль аллеи в парке «Сильвия», чтобы сохранить их от новогодних
порубок, обрезал все нижние ветки. Так и росли елки голоногими. Сегодня это
одна из красивейших Темных аллей, которую я очень люблю, и с которой связано
так много воспоминаний.
Караулки были построены у
ворот для охраны территории парков и проживания сторожей. Вначале они были
деревянные. Проект каменных домиков разработал главный архитектор Гатчины Л.Ф.
Шперер. К началу ХХ века в парках существовало 10 караулок. Сейчас их
перестраивают, а я помню, что в домиках были вместительные подвалы, высокие
чердаки, обширные пристройки в виде сарая.
Также дирекции
принадлежал деревянный двухэтажный дом недалеко от дворца. Его для себя
построил послевоенный директор А.Г. Демидов. Там был водопровод и даже ванна,
что считалось редкостью для того времени.
В 70-е годы прошлого века
Дворцовый парк имел статус «Парка культуры и отдыха». Специфика городского
парка определяла его содержание и проводимую работу. Для обслуживания парка на
территории бывшей Дворцовой фермы или как тогда называли «хоздвора» находились
необходимые хозяйственные службы с оборудованными мастерскими, складскими
помещениями, гаражом и конюшней. Среди рабочих были настоящие умельцы, которые
могли изготовить весь парковый инвентарь, починить телегу, выполнить ремонт в
зданиях и многое другое. Например, когда нам понадобился второй шкаф в кабинет,
его не покупали, а сделали в мастерской хоздвора нужного размера с удобными
полками для хранения наших папок.
Сейчас комплекс бывшей
Дворцовой фермы по-прежнему расположен на противоположном «Птичнику» берегу
Колпанки. Но история его создания до сих пор недостаточно изучена. Даже в
последних исследованиях вопрос авторства главного здания-павильона «Ферма»
остался открытым, и перечисляются такие архитекторы, как Винченцо Бренна,
Андриан Захаров, Петр Старов и другие.
И вот наступил мой первый
летний сезон в парке. В теплые дни я выносила старенькую пишущую машинку на
берег Колпанки и часами отстукивала, перепечатывая страницы исторических
документов, которые стали пополнять научный архив и были необходимы для будущей
реставрации. Мне нравилось смотреть на уходящую в даль парка «Зверинец» прямую
дорогу Цагове, на медленно текущие воды Колпанки, думать о прежних временах и
мечтать о будущих.
Валентина Фёдорова
(Продолжение следует)