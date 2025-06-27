В День молодёжи в Ленобласти алкоголь не купишь
Завтра, 28 июня, в День молодежи, на территории Ленинградской области, а значит, в Гатчине и Гатчинском районе, запрещено продавать алкоголь.
Рубрики: Общество
Таково требование областного закона «Об обеспечении реализации полномочий органов государственной власти Ленинградской области и органов местного самоуправления сфере регулирования оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Ленинградской области». Это требование распространяется на розничную торговлю в магазинах и не распространяется на организации общественного питания.
За нарушение предусмотрен штраф — от 100 до 300 тысяч рублей.
Напомним, продажа алкоголя в регионе также запрещена в День знаний и День защиты детей.
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