21-го декабря в пять утра в УМВД России по Гатчинскому
району обратился 26-летний житель Гатчины, работающий автослесарем. Он заявил,
что около полуночи на Соборной улице у дома № 18 неизвестный подросток открыто
похитил у него из кармана куртки мобильный телефон стоимостью четыре тысячи
рублей и две банковские карты. После чего скрылся в неизвестном направлении.
Приметы грабителя: на вид лет 15, рост 150-160 см, в темном спортивном костюме
и темной куртке. Сам потерпевший находился в состоянии алкогольного опьянения.
По горячим следам сотрудники уголовного розыска задержали и
полностью изобличили злоумышленников: ими оказались 15-летние мальчишки. Оба
гатчинские, не судимые. Один из малолетних преступников – тот самый малорослый
подросток – еще и угонщик.
18-го декабря, утром, в гатчинскую полицию поступило
заявление от жителя Мариенбурга: минувшей ночью его 15-летний сын похитил ключи
от родительской автомашины и уехал на ней. В машине установлена система «GPS Tracker». По данным системы,
автомобиль находился на перекрестке Старой дороги и Киевской улицы. Подъехав к перекрестку,
владелец обнаружил свою иномарку, за рулем которой сидел 16-летний парень с
Аэродрома, а на пассажирском сиденье – блудный сын. На место происшествия был
направлен наряд ДПС, сотрудники уголовного розыска и отделения по делам
несовершеннолетних. Следственный отдел по г. Гатчине следственного управления
Следственного комитета РФ по Ленинградской области проводит проверку. Решается
вопрос о возбуждении уголовного дела.