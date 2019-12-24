21-го декабря в пять утра в УМВД России по Гатчинскому району обратился 26-летний житель Гатчины, работающий автослесарем. Он заявил, что около полуночи на Соборной улице у дома № 18 неизвестный подросток открыто похитил у него из кармана куртки мобильный телефон стоимостью четыре тысячи рублей и две банковские карты. После чего скрылся в неизвестном направлении. Приметы грабителя: на вид лет 15, рост 150-160 см, в темном спортивном костюме и темной куртке. Сам потерпевший находился в состоянии алкогольного опьянения.

По горячим следам сотрудники уголовного розыска задержали и полностью изобличили злоумышленников: ими оказались 15-летние мальчишки. Оба гатчинские, не судимые. Один из малолетних преступников – тот самый малорослый подросток – еще и угонщик.

18-го декабря, утром, в гатчинскую полицию поступило заявление от жителя Мариенбурга: минувшей ночью его 15-летний сын похитил ключи от родительской автомашины и уехал на ней. В машине установлена система «GPS Tracker». По данным системы, автомобиль находился на перекрестке Старой дороги и Киевской улицы. Подъехав к перекрестку, владелец обнаружил свою иномарку, за рулем которой сидел 16-летний парень с Аэродрома, а на пассажирском сиденье – блудный сын. На место происшествия был направлен наряд ДПС, сотрудники уголовного розыска и отделения по делам несовершеннолетних. Следственный отдел по г. Гатчине следственного управления Следственного комитета РФ по Ленинградской области проводит проверку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.