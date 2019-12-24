Плановые отключения в Гатчинском районе

25
декабря 08:00 - 17:00
Таицкое
ГП
Александровка,
Тайцы
25
декабря 09:00 - 16:00
Сусанинское
СП
д.Заборье,
д.Ковшово, д. Мыза, д. Виркино
25
декабря 10:00 - 17:00
Рождественское
СП
д.
Ляды, Чикино, Даймище-база ЛГМИ, садоводства «Иленка», «Рябинушка»
25
декабря 09:00 - 17:00
Рождествено,
ул. Заводская, Песочная, Большой пр.
25
декабря 10:00 - 16:00
Пудомягское
СП
Шаглино,
Бор, Веккелево, Руссолово
25
декабря 10:00 - 16:00
Веревское
СП
М.
Верево, ул. Кирилова д.1, 5
10:00
- 17:00
Б.
Верево, Пегелево
10:00
- 15:00
ОАО
«Верево»
Филиал ПАО «Ленэнерго»
Пригородные электрические сети
уведомляет, что в связи с проведением запланированных работ на
электросетевых объектах, будет прекращена подача электроэнергии:
25 декабря 10:00 -18:00
Пудомягское СП
Монделево
Петербургские просторы
Павловский ручей
Покровская
Порицы
Марьино
Антелево
Большое Сергелево
Павловские дачи
ДНП Бавария