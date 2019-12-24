Плановые отключения в Гатчинском районе

Плановые отключения в Гатчинском районе

Гатчинские электрические сети ГтРЭС уведомляют, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах, будет отключено электроснабжение:

Рубрики : ЖКХ     24 Dec 2019

25 декабря 08:00 - 17:00

Таицкое ГП

Александровка, Тайцы          

 

25 декабря 09:00 - 16:00

Сусанинское СП

д.Заборье, д.Ковшово, д. Мыза, д. Виркино

 

25 декабря 10:00 - 17:00

Рождественское СП

д. Ляды, Чикино, Даймище-база ЛГМИ, садоводства «Иленка», «Рябинушка»

 

25 декабря 09:00 - 17:00

Рождествено, ул. Заводская, Песочная, Большой пр.           

 

25 декабря 10:00 - 16:00

Пудомягское СП

Шаглино, Бор, Веккелево, Руссолово

 

25 декабря 10:00 - 16:00

Веревское СП

М. Верево, ул. Кирилова д.1, 5 

10:00 - 17:00

Б. Верево, Пегелево

10:00 - 15:00                      

ОАО «Верево»

 

Филиал ПАО «Ленэнерго» Пригородные электрические сети

уведомляет, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах, будет прекращена подача электроэнергии:

 

25 декабря 10:00 -18:00

Пудомягское СП

Монделево

Петербургские просторы                

Павловский ручей                 

Покровская         

Порицы              

Марьино             

Антелево            

Большое Сергелево

Павловские дачи

ДНП Бавария               

 

         

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