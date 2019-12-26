Так хотелось выпить, что обокрал соседский дом

В сентябре в полицию обратилась 65-летняя жительница Вырицы: во время ее отсутствия в доме на улице Максима Горького неизвестный злоумышленник разбил окно и похитил коньяк стоимостью 500 рублей. Ущерб для пенсионерки значительный. Не прошло и трех месяцев, как сотрудники вырицкого уголовного розыска изобличили преступника: им оказался местный житель, 27-летний Андрей И., ранее судимый.

Также в сентябре в дежурную часть Войсковицкого отдела полиции поступило сообщение от жительницы Большого Рейзино: к ней на дачный участок в садоводстве «Урожай» залез вор. Злоумышленник повредил навесной замок, проник в сарай и стащил электрокосилку и водяной шланг. Общая сумма ущерба превысила шесть тысяч рублей. Спустя три месяца в результате оперативно-розыскных мероприятий за совершение данного преступления был задержан неработающий и судимый житель Большого Рейзино – 42-летний Владимир К. С него взята подписка о невыезде.

По фактам краж возбуждены уголовные дела.