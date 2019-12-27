Криминальный «драйв»

12-го декабря в гатчинскую полицию обратилась девушка, ставшая жертвой грабежа. Накануне ее пригласил к себе некий Валерий К. – он попросил помочь ему зарегистрироваться в мобильном приложении «Яндекс Драйв». Она приехала к нему в Мариенбург, в дом на Пушкинской улице, и зарегистрировалась в приложении со своего телефона. После этого хозяин дома стал бить ее по голове и отбирать смартфон марки Honor. Девушка отдала телефон, но грабитель не остановился: он продолжал наносить удары, выпытывая пароль от карты Сбербанка. Затем вызвал такси, чтобы доехать до автомобиля «Яндекс Драйв» на Аэродроме. Там потерпевшая от него убежала.

Впоследствии с ее карты была списана тысяча рублей – плюс украденный телефон. Ущерб превысил девять тысяч. В ходе оперативно-розыскных мероприятий 18-го декабря преступник – 33-летний Валерий К., лицо без определенных занятий, ранее судимый – был задержан и полностью изобличен. С него взята подписка о невыезде.