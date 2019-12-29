Расписание движения автобуса № 527 Гатчина - Кобралово

По
результатам открытого конкурса, проведенного администрацией Гатчинского
муниципального района, с 1 января 2020 года к обслуживанию муниципального
маршрута регулярных перевозок № 527 «г. Гатчина, Варшавский вокзал - п. Кобралово»
приступит перевозчик ИП Дронин Дмитрий Юрьевич.
На
линию выйдут 2 новых автобуса марки ПАЗ вместимостью 60 человек, с двумя
накопительными площадками. Данный маршрут будет включен в систему «Транспорт
онлайн». Количество рейсов по маршруту будет увеличено.
Движение
автобусов будет осуществляться по следующему расписанию:
- от г. Гатчины, Варшавский вокзал: 06-00 (кроме сб и вс), 06-50, 08-05, 09-10, 10-20, 11-10,
12-30, 13-40, 15-00, 16-05, 17-00, 18-10.
- от п. Кобралово: 06-50 (кроме сб и вс), 08-00, 09-00,
10-05, 11-15, 12-10, 13-25, 14-35, 15-55, 17-00, 17-55, 19-10.
1
января автобусы начнут работу на маршруте с 9-00.