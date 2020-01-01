Чтоб накормить четвероногого, пошли на преступление

23-го декабря в дежурную
часть УМВД России по Гатчинскому району позвонила директор магазина
«ЗООГатчина»: ночью кто-то проник в магазин на улице Чехова и стащил собачий
корм. На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа.
Возбудили уголовное дело по статье «кража с незаконным проникновением».
Работая по горячим
следам, сотрудники уголовного розыска задержали воров. Ими оказались лица без
определенных занятий, ранее не судимые: 18-летний Владислав К. и 25-летняя
уроженка Беларуси Ш. Проживают в Гатчине на Красноармейском проспекте. Обоих
отпустили под подписку о невыезде.