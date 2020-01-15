Убийца спрятался в психушке

26-го
декабря в гатчинскую полицию поступила телефонограмма из областной больницы на
проспекте Луначарского: к ним «скорой помощью» из Гатчинской больницы был
доставлен 52-летний мужчина с сочетанными травмами головы, груди и живота. В
тяжелом состоянии пациента поместили в реанимацию. Выяснили, что место
жительства его – Карташевская, частный дом. Сам он – не работающий и ранее
судимый.
В
доме пострадавший находился один. Предположили, что он упал с крыши дома. В
Сиверском отделе полиции зарегистрировали факт и передали материал участковому.
Однако 3-го января мужчина скончался, а 9-го января после получения акта
вскрытия следственный отдел по г. Гатчине возбудил уголовное дело по части 4
статьи 111 УК РФ: умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее
смерть потерпевшего.
Сотрудники
гатчинского уголовного розыска задержали преступника на следующий день. В
совершении данного преступления был полностью изобличен 40-летний Станислав К.,
не работающий, ранее судимый житель Карташевской. Как было установлено
следствием, гражданин К. принимал погибшего у себя дома в Железнодорожном
переулке. На бытовой почве между ними произошел словесный конфликт, в ходе
которого хозяин нанес гостю несколько ударов кочергой. Через два дня после
этого гражданина К. забрала карета «скорой помощи» с железнодорожной платформы
Карташевская, где он пытался совершить суицид. Пациента поместили в
Дружносельскую психбольницу, где его и задержали оперативники 10-го января.
Гражданин К. сменил больничную палату на тюремную камеру.