Убийца спрятался в психушке

Убийца спрятался в психушке

Накануне Нового года житель Гатчинского района попал в реанимацию с сочетанными травмами, где впоследствии скончался. Гражданина, который нанес ему эти травмы, полицейские отыскали в психиатрической клинике.

Рубрики : Криминал     15 Jan 2020

26-го декабря в гатчинскую полицию поступила телефонограмма из областной больницы на проспекте Луначарского: к ним «скорой помощью» из Гатчинской больницы был доставлен 52-летний мужчина с сочетанными травмами головы, груди и живота. В тяжелом состоянии пациента поместили в реанимацию. Выяснили, что место жительства его – Карташевская, частный дом. Сам он – не работающий и ранее судимый.

В доме пострадавший находился один. Предположили, что он упал с крыши дома. В Сиверском отделе полиции зарегистрировали факт и передали материал участковому. Однако 3-го января мужчина скончался, а 9-го января после получения акта вскрытия следственный отдел по г. Гатчине возбудил уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ: умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего.

Сотрудники гатчинского уголовного розыска задержали преступника на следующий день. В совершении данного преступления был полностью изобличен 40-летний Станислав К., не работающий, ранее судимый житель Карташевской. Как было установлено следствием, гражданин К. принимал погибшего у себя дома в Железнодорожном переулке. На бытовой почве между ними произошел словесный конфликт, в ходе которого хозяин нанес гостю несколько ударов кочергой. Через два дня после этого гражданина К. забрала карета «скорой помощи» с железнодорожной платформы Карташевская, где он пытался совершить суицид. Пациента поместили в Дружносельскую психбольницу, где его и задержали оперативники 10-го января. Гражданин К. сменил больничную палату на тюремную камеру.

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