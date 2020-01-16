В новый год – по старой схеме

10-го января в дежурную часть УМВД России по Гатчинскому району поступило заявление от 48-летнего жителя деревни Старо-Сиверской. Ему на мобильный телефон позвонил неизвестный, представившийся сотрудником банка «ВТБ». Звонивший сообщил, что с карты заявителя пытаются списать деньги, в связи с чем на мобильник придет сообщение с кодом, и надо этот код сообщить «сотруднику банка». Владелец банковской карты выполнил указания, и с его карты действительно было списано более 15 тысяч рублей.

Аналогичная история произошла 9-го января с 32-летним жителем Пудости, которому тоже звонил неизвестный и просил коды из смс, только с карты ушло более 74 тысяч рублей. 8-го числа 43-летняя жительница Кобралово продиктовала коды «сотруднику банка» – для приостановления списания денежных средств. Вместо приостановления с банковского счета женщины пропали 36 тысяч рублей.

12-го января в полицию обратилась 32-летняя жительница Войсковиц, у которой вообще при неизвестных обстоятельствах произошло списание денег с кредитной карты «ВТБ» в сумме более 17 тысяч рублей.

По фактам мошенничеств с причинением значительного ущерба возбуждены уголовные дела.