В новый год – по старой схеме

10-го
января в дежурную часть УМВД России по Гатчинскому району поступило заявление
от 48-летнего жителя деревни Старо-Сиверской. Ему на мобильный телефон позвонил
неизвестный, представившийся сотрудником банка «ВТБ». Звонивший сообщил, что с
карты заявителя пытаются списать деньги, в связи с чем на мобильник придет
сообщение с кодом, и надо этот код сообщить «сотруднику банка». Владелец
банковской карты выполнил указания, и с его карты действительно было списано
более 15 тысяч рублей.
Аналогичная
история произошла 9-го января с 32-летним жителем Пудости, которому тоже звонил
неизвестный и просил коды из смс, только с карты ушло более 74 тысяч рублей.
8-го числа 43-летняя жительница Кобралово продиктовала коды «сотруднику банка»
– для приостановления списания денежных средств. Вместо приостановления с
банковского счета женщины пропали 36 тысяч рублей.
12-го
января в полицию обратилась 32-летняя жительница Войсковиц, у которой вообще
при неизвестных обстоятельствах произошло списание денег с кредитной карты
«ВТБ» в сумме более 17 тысяч рублей.
По
фактам мошенничеств с причинением значительного ущерба возбуждены уголовные
дела.