Школьники-насильники

Рано утром 19-го января в УМВД России по Гатчинскому району поступило заявление от 23-летней жительницы Ломоносовского района. Минувшей ночью она подверглась нападению насильников на гатчинской территории – в садоводстве «Старые Черницы». В помещении летней кухни двое неизвестных, воспользовавшись беспомощным состоянием женщины, по очереди изнасиловали ее в естественной форме. Дама не могла ни выразить, ни оказать сопротивление в силу состояния опьянения.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Изъяли вещдоки – окурки, бутылки водки и стопку. Медики никаких травм и повреждений у потерпевшей не нашли – в удовлетворительном состоянии она была отпущена домой. Следственным отделом по г. Гатчине было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 131 УК РФ – изнасилование, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

Сотрудники гатчинского уголовного розыска задержали насильников. Ими оказались 15-летние жители Петербурга, оба не судимые: девятиклассник и восьмиклассник. Ведется следствие.