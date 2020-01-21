Школьники-насильники

В Гатчинском районе два подростка изнасиловали пьяную женщину. Теперь находятся в камере и будут отвечать за групповое изнасилование.
Рано утром 19-го января в УМВД России по Гатчинскому району
поступило заявление от 23-летней жительницы Ломоносовского района. Минувшей
ночью она подверглась нападению насильников на гатчинской территории – в
садоводстве «Старые Черницы». В помещении летней кухни двое неизвестных,
воспользовавшись беспомощным состоянием женщины, по очереди изнасиловали ее в
естественной форме. Дама не могла ни выразить, ни оказать сопротивление в силу
состояния опьянения.
На место происшествия прибыла следственно-оперативная
группа. Изъяли вещдоки – окурки, бутылки водки и стопку. Медики никаких травм и
повреждений у потерпевшей не нашли – в удовлетворительном состоянии она была
отпущена домой. Следственным отделом по г. Гатчине было возбуждено уголовное
дело по части 2 статьи 131 УК РФ – изнасилование, совершенное группой лиц по
предварительному сговору.
Сотрудники гатчинского уголовного розыска задержали
насильников. Ими оказались 15-летние жители Петербурга, оба не судимые:
девятиклассник и восьмиклассник. Ведется следствие.
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