Труп со связанными ногами и граната в шкафу

18-го января в дежурную часть Войсковицкого отдела полиции
по телефону «02» сообщили, что в деревне Вопша в доме в Восточном переулке
лежит без сознания весь в крови 82-летний мужчина. Полицейские, прибыв на
место, обнаружили труп Ивана Ивановича Р., 1937 года рождения. Он лежал на полу
в комнате, ноги связаны электрическим шнуром, рот перевязан шарфом. Налицо –
признаки насильственной смерти: кровоподтеки на лице, открытый перелом нижней
челюсти, перелом ребер и скулы. «Скорая» констатировала смерть. В доме –
беспорядок.
В ходе обыска в шкафу в коробке нашли предмет, похожий на
гранату. Вызвали минеров.
Следственным отделом по г. Гатчине возбуждено уголовное дело
по части 4 статьи 111 УК РФ: умышленное причинение тяжкого вреда здоровью,
повлекшего смерть потерпевшего.