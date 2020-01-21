Труп со связанными ногами и граната в шкафу

Труп со связанными ногами и граната в шкафу

В Гатчинском районе в собственном доме найден убитый пожилой мужчина – со связанными ногами. В шкафу погибшего нашли предмет, похожий на гранату.

Рубрики : Криминал     21 Jan 2020

18-го января в дежурную часть Войсковицкого отдела полиции по телефону «02» сообщили, что в деревне Вопша в доме в Восточном переулке лежит без сознания весь в крови 82-летний мужчина. Полицейские, прибыв на место, обнаружили труп Ивана Ивановича Р., 1937 года рождения. Он лежал на полу в комнате, ноги связаны электрическим шнуром, рот перевязан шарфом. Налицо – признаки насильственной смерти: кровоподтеки на лице, открытый перелом нижней челюсти, перелом ребер и скулы. «Скорая» констатировала смерть. В доме – беспорядок.

В ходе обыска в шкафу в коробке нашли предмет, похожий на гранату. Вызвали минеров.

Следственным отделом по г. Гатчине возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ: умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего.

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