Труп со связанными ногами и граната в шкафу

18-го января в дежурную часть Войсковицкого отдела полиции по телефону «02» сообщили, что в деревне Вопша в доме в Восточном переулке лежит без сознания весь в крови 82-летний мужчина. Полицейские, прибыв на место, обнаружили труп Ивана Ивановича Р., 1937 года рождения. Он лежал на полу в комнате, ноги связаны электрическим шнуром, рот перевязан шарфом. Налицо – признаки насильственной смерти: кровоподтеки на лице, открытый перелом нижней челюсти, перелом ребер и скулы. «Скорая» констатировала смерть. В доме – беспорядок.

В ходе обыска в шкафу в коробке нашли предмет, похожий на гранату. Вызвали минеров.

Следственным отделом по г. Гатчине возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ: умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего.