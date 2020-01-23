«Я отдаю народу и Отчизне порывы, вдохновение, судьбу...»

Как рассказала сотрудник «Купринки» Наталья Юронен, выставка рассказывает о наших земляках, которые во время войны оказались на территории Европы, попав в плен или будучи угнанными немцами. Экспозиция основана на архивных материалах библиотеки, книжных изданиях и публикациях местной прессы, в первую очередь «Гатчинской правды», 1960-1970-х гг.

Иван Иванович Петров родился в деревне Луйсковицы Гатчинского района. На момент начала войны ему было всего 16 лет. В 1943 году, во время немецкой оккупации, юношу, в числе многих других, угнали в Италию. В 1944 году ему удалось совершить побег, после чего он стал бойцом Гарибальдийской партизанской бригады. Соратники дали ему партизанское имя «Григорий», или «Красный Григорий». В 1945 году Иван Петров погиб смертью храбрых, спасая своих товарищей. Благодарные итальянцы его запомнили: имя Ивана Ивановича Петрова выбито на месте его гибели в Итальянских Альпах.

Комиссар отряда особого назначения Алексей Иванович Илларионов в годы войны был ранен, попал в плен, находился в концентрационных лагерях Эбельсбах и Маутхаузен. Был членом подпольного комитета антифашистской организации. В лагере Эбензее в 1945 году встречался с выдающимся советским разведчиком Львом Маневичем (агентурный псевдоним «Этьен»), которому было посмертно присвоено звание героя Советского Союза. После войны Алексей Иванович жил и работал в Гатчине мастером в ремонтно-строительном управлении.

Николай Васильевич Румянцев родился в деревне Введенское под Вырицей. Здесь же окончил школу. В 1941 году попал в плен и оказался в рабочем лагере под Лейпцигом. Руководил интернациональным антифашистским комитетом, который организовывал саботажи на предприятиях, работавших на вермахт, занимался сбором оружия. В мае 1944 года Николай Румянцев был арестован и отправлен в Аушвиц (Освенцим), где был казнен. В деревне Введенское в 1971 году была установлена гранитная стела в память о герое. Именем Румянцева названа одна из улиц в Вырице. Улица имени Николая Румянцева до сих пор существует и в Лейпциге.

Одна из самых больших подборок экспозиции посвящена Федору Ивановичу Кирсанову, руководителю группы подпольщиков в оккупированной Гатчине. В 1944 году он был арестован вместе с несколькими своими товарищами. Был заключен в концлагере Штутгоф на территории Польши, где тоже участвовал в антифашистском подполье. После освобождения Федор Иванович вернулся в Гатчину, где после войны продолжал педагогическую деятельность в школе, занимался активной военно-патриотической работой, участвовал в ветеранском движении, в частности, был членом объединения бывших узников концлагерей. После войны Кирсанов часто приезжал в Штутгоф, где был организован мемориальный музей.

Много лет назад сын Кирсанова, Федор Федорович, передал в библиотеку им. А.И. Куприна уникальные материалы из архива отца. Это наклеенные на картон фотографии из концлагеря, личные вещи и лагерные номера узника Кирсанова, рукопись воспоминаний Федора Ивановича о войне и лагере. Часть этих материалов представлена на выставке.

Авторы выставки вспомнили также имя знаменитого татарского поэта, Героя Советского Союза Мусы Джалиля. Как известно, в 1942 году Джалиль попал в плен под Мясным Бором в Новгородской области. С июля до середины сентября 1942 года Муса Джалиль находился в немецком лагере для военнопленных в селе Рождествено Гатчинского района, затем прошел через концлагеря в Латвии, Литве, Польше и Германии. За участие в подпольной организации был казнен в 1944 году в военной тюрьме Плетцензее в Берлине.

Уже находясь в заключении, Муса Джалиль писал пронзительные стихи, с поразительным мужеством принимая свою судьбу. Эти стихи заучивались товарищами по плену, передавались из уст в уста. Приведем здесь одно из стихотворений из знаменитой «Моабитской тетради», написанное Мусой Джалилем в 1943 году:

Пришли последние минуты жизни -

Со славой завершить бы мне борьбу.

Я отдаю народу и отчизне

Порывы, вдохновение, судьбу.

Я пел в бою. Не думал никогда я,

Что пленником умру в чужом краю.

На плахе песнь последнюю слагаю.

Вот заблестел топор, но я пою.

Меня на битву песня призывала,

Она учила смело умирать.

Призывной песней жизнь моя звучала,

И будет, будет смерть моя звучать.



