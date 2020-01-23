«Я отдаю народу и Отчизне порывы, вдохновение, судьбу...»

Как
рассказала сотрудник «Купринки» Наталья Юронен, выставка рассказывает о наших
земляках, которые во время войны оказались на территории Европы, попав в плен
или будучи угнанными немцами. Экспозиция основана на архивных материалах
библиотеки, книжных изданиях и публикациях местной прессы, в первую очередь
«Гатчинской правды», 1960-1970-х гг.
Иван
Иванович Петров родился в деревне Луйсковицы Гатчинского района. На момент
начала войны ему было всего 16 лет. В 1943 году, во время немецкой оккупации,
юношу, в числе многих других, угнали в Италию. В 1944 году ему удалось
совершить побег, после чего он стал бойцом Гарибальдийской партизанской
бригады. Соратники дали ему партизанское имя «Григорий», или «Красный
Григорий». В 1945 году Иван Петров погиб смертью храбрых, спасая своих
товарищей. Благодарные итальянцы его запомнили: имя Ивана Ивановича Петрова
выбито на месте его гибели в Итальянских Альпах.
Комиссар
отряда особого назначения Алексей Иванович Илларионов в годы войны был ранен,
попал в плен, находился в концентрационных лагерях Эбельсбах и Маутхаузен. Был
членом подпольного комитета антифашистской организации. В лагере Эбензее в 1945
году встречался с выдающимся советским разведчиком Львом Маневичем (агентурный
псевдоним «Этьен»), которому было посмертно присвоено звание героя Советского
Союза. После войны Алексей Иванович жил и работал в Гатчине мастером в
ремонтно-строительном управлении.
Николай
Васильевич Румянцев родился в деревне Введенское под Вырицей. Здесь же окончил
школу. В 1941 году попал в плен и оказался в рабочем лагере под Лейпцигом.
Руководил интернациональным антифашистским комитетом, который организовывал
саботажи на предприятиях, работавших на вермахт, занимался сбором оружия. В мае
1944 года Николай Румянцев был арестован и отправлен в Аушвиц (Освенцим), где
был казнен. В деревне Введенское в 1971 году была установлена гранитная стела в
память о герое. Именем Румянцева названа одна из улиц в Вырице. Улица имени
Николая Румянцева до сих пор существует и в Лейпциге.
Одна
из самых больших подборок экспозиции посвящена Федору Ивановичу Кирсанову,
руководителю группы подпольщиков в оккупированной Гатчине. В 1944 году он был
арестован вместе с несколькими своими товарищами. Был заключен в концлагере
Штутгоф на территории Польши, где тоже участвовал в антифашистском подполье.
После освобождения Федор Иванович вернулся в Гатчину, где после войны продолжал
педагогическую деятельность в школе, занимался активной военно-патриотической
работой, участвовал в ветеранском движении, в частности, был членом объединения
бывших узников концлагерей. После войны Кирсанов часто приезжал в Штутгоф, где
был организован мемориальный музей.
Много
лет назад сын Кирсанова, Федор Федорович, передал в библиотеку им. А.И. Куприна
уникальные материалы из архива отца. Это наклеенные на картон фотографии из
концлагеря, личные вещи и лагерные номера узника Кирсанова, рукопись
воспоминаний Федора Ивановича о войне и лагере. Часть этих материалов
представлена на выставке.
Авторы
выставки вспомнили также имя знаменитого татарского поэта, Героя Советского
Союза Мусы Джалиля. Как известно, в 1942 году Джалиль попал в плен под Мясным
Бором в Новгородской области. С июля до середины сентября 1942 года Муса
Джалиль находился в немецком лагере для военнопленных в селе Рождествено Гатчинского
района, затем прошел через концлагеря в Латвии, Литве, Польше и Германии. За
участие в подпольной организации был казнен в 1944 году в военной тюрьме
Плетцензее в Берлине.
Уже
находясь в заключении, Муса Джалиль писал пронзительные стихи, с поразительным
мужеством принимая свою судьбу. Эти стихи заучивались товарищами по плену,
передавались из уст в уста. Приведем здесь одно из стихотворений из знаменитой
«Моабитской тетради», написанное Мусой Джалилем в 1943 году:
Пришли
последние минуты жизни -
Со
славой завершить бы мне борьбу.
Я
отдаю народу и отчизне
Порывы,
вдохновение, судьбу.
Я
пел в бою. Не думал никогда я,
Что
пленником умру в чужом краю.
На
плахе песнь последнюю слагаю.
Вот
заблестел топор, но я пою.
Меня
на битву песня призывала,
Она
учила смело умирать.
Призывной песней жизнь моя звучала,
И будет, будет смерть моя звучать.