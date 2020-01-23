Поисковый отряд «Искра» продолжает поиск героев войны

- Как ни странно, для нас сейчас – насыщенное время поисков. Благодаря теплой зиме мы смогли продолжить работу по поиску останков бойцов Красной Армии на территории гатчинских лесов и близлежащих поселений. На территории Вырицы, Каушты, урочища Косые Мосты не работаем, там сейчас слишком мягкая и сырая почва, - начал свой рассказ Андрей Клементьев.

Начиная с ноября 2019 года, члены поискового отряда «Искра» смогли обнаружить и эксгумировать останки 13 человек на территории Кобринского поселения, где шли бои в сентябре 1941 года. В них принимали участие ополченцы – балтийцы, 2-ая дивизия народного ополчения, 267-й отдельный пулеметно-артиллерийский батальон. Уже удалось установить личности шести бойцов.

- Последние два медальона придется отдавать на экспертизу, так как они изначально были заполнены химическим карандашом, краска уже слезла и остались только очертания. Попробуем с помощью сканера узнать хоть какую-то информацию, - рассказал Андрей Клементьев.

Члены отряда «Искра» занимаются поиском родственников двух обнаруженных бойцов – красноармейца, пулеметчика Владимира Георгиевича Михайлова (1923 г.р.) и Алексея Николаевича Снежина (1916 г.р.).

- Часть бойцов, погибших на территории Кобринского поселения, проживала на территории Васильевского острова в Ленинграде. Ведем поиски там: просматриваем блокадные карточки, пытаемся найти родственников, может, их эвакуировали, они переехали, либо погибли во время блокады. В Санкт-Петербурге проживает около 40 человек с фамилией Снежиных, а вот Михайловых – очень много, - рассказал Андрей Клементьев.

Родственники многих бойцов, сражавшихся под Гатчиной, остались в блокадном городе. Поисковики предполагают, что женская часть семьи зачастую умирала в окруженном немцами Ленинграде, а мужская – погибала на фронте, поэтому их так трудно найти. Если находятся адреса, то порой этих домов уже не существует, так как они были разрушены во время войны, а домовые книги сгорели.

- К тому же, большая часть домовых книг, которые вели учет жильцов домов, засекречена. Если домовая книга закончилась до 1945 года, то гриф секретности не дает к ней доступа. Это существенно осложняет нашу работу, - добавил Андрей Клементьев.

Судьба самолета = судьба летчиков

В 2020 году поисковики продолжат вести поиски деталей самолета, найденного в апреле 2019 года в районе деревни Пустошка.

Изначально они думали, что найденные в земле части самолета упали с неба после воздушного боя. В ноябре 2019 года, выйдя на это место еще раз, поисковики нашли первое шасси и колокол двигателя и пришли к выводу, что летчикам все-таки удалось посадить воздушное судно на землю, а уже после этого самолет взорвался на собственном боекомплекте и топливных баках.

В середине января 2020 года поисковики продолжили работу. Крупных обломков найти не удалось. Большие куски самолета, такие как остов, крылья, хвост, скорее всего, были растащены немцами во время войны или унесены местными жителями уже после окончания боевых действий.

- Мы тщательно чистим маленькие обломки, чтобы найти заветный номер из четырех чисел. С его помощью мы сможем узнать номер экипажа, номер части, в которой он базировался, и тогда станет ясна судьба летчиков, - сказал Андрей Клементьев.

Поисковики уже точно выяснили по найденным остаткам приборной панели, бензонасоса, шасси, бронекапсулы, что это был штурмовик ИЛ-2. Гильзы, обнаруженные поблизости, датируются 1942 годом.

- Мы обнаружили разорванные гильзы УБД пулемета. Значит, самолет относится к концу 1942 года. Есть предположение, что крушение самолета произошло в начале – середине 1943 года, так как мы нашли ШВАКовские патроны, произведенные до 1944 года. В общем, пока не найдем двигатель и номер самолета, будем искать дальше, - добавил командир поискового отряда «Искра».

Андрей Клементьев признался, что поиски номера самолета продолжатся до тех пора, пока не станет известна судьба летчиков. Если выяснится, что летчики погибли, то поисковики продолжат работу в Пустошке, чтобы попытаться найти их останки.

Планы на Год Победителя

В 2020 году поисковый отряд «Искра» продолжит работу на территории Красногвардейского укрепрайона, с 15 по 30 июля запланирована Вахта Памяти в деревне Мины, готовится к открытию Выставочный зал «Цитадель» в бывшем бункере около Черного озера возле Приоратского дворца. Сегодня там продолжается ремонт инженерных сетей, проводятся отделочные работы, разрабатывается концепция выставочного пространства.

- Мы хотим представить историю Гатчины и района в годы Великой Отечественной войны, сделать интерактивные площадки, открыть Центр военно-патриотического воспитания для детей, читальный зал. Благодарю администрацию Гатчинского района, которая поддержала этот проект, - сказал Андрей Клементьев.

В понедельник, 27 января в 15.00, в кинотеатре «Победа» состоится открытие выставки «Цитадель под Гатчиной. Освобождение».

Командир поискового отряда «Искра» Андрей Клементьев также обращается к жителям Гатчины и Гатчинского района с просьбой оказать помощь в подготовке новой выставки и выставочного пространства города воинской славы Гатчины.

- Мы будем рады принять от вас вещи, имеющие отношение к Великой Отечественной войне: одежду, чемоданы, личные вещи бойцов (бритвы, помазки, мыльницы и др.), планшеты, фотографии тех лет, самовары, баяны, шинели, каски, плетеные галоши, шарфы, снаряжение, ящики и многое другое. Также мы собираем книги, посвященные Великой Отечественной войне, для создания библиотеки. Мы будем рады любому предмету, который вы сможете передать в дар, - сказал он.

Телефон для связи: 8 (952) 246-44-20 (Андрей Клементьев), 8 (950) 034-05-35 (Анна). Также можно написать в социальной сети ВКонтакте: https://vk.com/klementiev_andrey

Фото Андрея Клементьева