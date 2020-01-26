Тёмные и светлые аллеи Гатчинского парка

За длительный срок работы в Гатчинском дворце-музее я пришла к твердому убеждению, что из всех искусств самым близким человеку является садово-парковое. Поэтому в этой главе своих воспоминаний повторю Жака Делиля: «Мне светит Флоры взор: я буду петь сады!» и буду признаваться в любви к Гатчинскому парку.
В
1782 году король Людовик XVI организовал в Париже блестящий прием в честь
приезда великого князя Павла Петровича с супругой Марией Федоровной. В то время
сын Екатерины II и наследник российского престола совершал турне по Европе под
именем графа Северного. Присутствующий на торжестве поэт лично преподнес книгу
высоким гостям. Через год Павел стал владельцем новой резиденции в Гатчине и,
естественно, руководствовался советами Ж.Делиля по устройству парков.
Павловский
период в развитии Гатчинского дворцово-паркового ансамбля считается наивысшим
расцветом. Почти все, что мы сегодня имеем в Гатчине – три больших парка
(Дворцовый, Приоратский, Зверинец), разнообразные архитектурные сооружения –
было задумано и построено в 90-е годы XVIII века. В последующие периоды другие
владельцы в основном производили ремонтные работы, стараясь сохранить
Павловское наследие.
Несомненно,
соавтором архитекторов и садоводов был сам Павел, и символично, что в центре
Собственного садика у стен дворца на высоком пьедестале возвышается статуя
Флоры. Взор прекрасной богини садов и весны обращен в сторону Личных комнат
Павла. Каждое утро, когда солнечные лучи освещали сад, она приветствовала
владельца, держа в руке венок из цветов.
В
искусстве садов и парков слились воедино природа и талант человека. А для создателей
гатчинских парков неповторимая красота северного края России с чудесными
озерами была постоянным источником вдохновения.
Можно
бесконечно любоваться «живыми» картинами гатчинских парков! Например, первый
нарком просвещения А.В. Луначарский, который возглавил комиссию по открытию
музея в бывшей царской резиденции ровно 100 лет назад, писал: «Из окон
Гатчинского дворца – время, когда был там, - открывается такой изумительный по
строгости, по грустному величию, по сдержанной скорби пейзаж, какого я,
насколько помню, не видал еще ни в природе, ни на картине».
Еще
в Дирекции парка в здании «Птичника», когда я перепечатывала статью
художника-декоратора Пьетро Гонзаго, украшавшего великолепными пейзажами
Павловский парк, меня поразило его сравнение искусства садов и парков с
«музыкой для глаз». В соответствии с этим утверждением одну их главных панорам
Белого озера я бы назвала «Гатчинской увертюрой», которая предшествует большому
парковому спектаклю.
Широкая
панорама открывается с берега озера от Иорданского колодца. Ее построили по
принципу классического пейзажа, как например, на картинах Семена Щедрина с
видами Гатчинского парка конца XVIII века. Сначала мы видим на первом плане в
виде кулис Лебяжий и Вороний острова, на втором, словно плывущий по водам,
павильон Венеры, а вдали, где небо сливается с водной гладью, растворяются в
серо-голубой дымке очертания Большого каменного моста. Причем эта
завораживающая картина окрашивается каждый раз по-новому – в зависимости от
времени суток и смены сезона. Не менее эффектная панорама открывается и с моста
на противоположном берегу. Это прием обратной перспективы: мы вновь видим
озерную гладь, павильон Венеры, а в конце – Адмиралтейские ворота.
В
композиции главного водоема Дворцового парка существуют и поперечные видовые
оси, например, с северо-восточного берега на центральную часть здания дворца.
На этой оси благодаря точному расчёту архитектора Винченцо Бренны дворец и
терраса-пристань на Длинном острове с противоположного берега озера
воспринимаются как единое архитектурное сооружение. И если архитектуру называют
«застывшей музыкой», то, несомненно, это «Архитектурный гимн», сочиненный
великими зодчими Ринальди и Бренной.
Также,
если обходить по Круговой дороге Белое озеро, то можно наблюдать, как в пейзажах
Длинного острова садоводы использовали живописную палитру деревьев: участки с
темной зеленью хвойных чередуются с яркой лиственных, а на их фоне, как
хрустальные брызги над водой, выделяются кроны серебристых ив. Причем среди
засаженных деревьями участков появляются пустые пространства – «окна», через
которые просматривается другая часть парка. Один из них раньше украшала
беломраморная ваза. В 1971 году мне удалось сфотографироваться на уцелевшем
постаменте от нее.
Всевозможные
мостики – каменные, деревянные, металлические, одноарочные, трехарочные,
горбатые, плоские – гармонично вписаны в водные пейзажи парка, придавая им
особое неповторимое очарование. Например, одним из открыточных видов нашего
города являются виды с металлическими мостиками с их ажурными перилами.
В
парке включаются все наши органы чувств. Наш слух услаждают «зеленый шум»
листвы, плеск и журчание воды, пение птиц, жужжание насекомых. А как
удивительно органично в гатчинских парках звучит музыка, особенно классическая,
в белую летнюю ночь!
Гуляя
по парку, мы чувствуем прикосновение теплых лучей солнца, дуновение ветра,
дыхание прохладных аллей, наслаждаемся ароматами душистых трав и цветов,
свежестью водных гладей… И кто не любит золотой осенней порой пошуршать опавшей
листвой?!
В
парке наше настроение, ощущение жизни меняется: один вид вызывает восторженные
чувства, другой – грусть, а иной наводит на размышления. Поэтому создатели
парков должны быть не только талантливыми садовниками, архитекторами, но и
художниками, поэтами, музыкантами, философами. Для многих царственных особ их
парки были земным воплощением рая.
Первые
уроки видеть, чувствовать, понимать красоту и ценность Гатчинских парков мне
давала главный хранитель Аделина Сергеевна Елкина 50 лет назад, а ей – директор
Павловского дворца-музея Анна Ивановна Зеленова.
В
Гатчине жизнь многих жителей связана с парком с самого раннего детства: ведь
Гатчина – это город-парк. Парк у многих из нас находится от дома прямо через
дорогу. Мы с родителями гуляли в парке, а потом учились в старых гатчинских
школах, которые были построены на границе с парками. Когда я училась в 4-й
средней школе, бывшем реальном училище имени Александра III, то
из
окон кабинетов мы постоянно видели Приоратский парк. С уроков мы с подружкой
тоже сбегали в парк. Уроки физкультуры, спортивные соревнования у нас
проводились в парке. Я до сих пор катаюсь на лыжах по трассам, проложенным в те
школьные годы. Плавать я тоже научилась на Филькином озере. Там же я, побеждая
страх и закаляя характер, прыгала с вышки, устроенной на купальне. Своими
первыми девичьими переживаниями я уходила делиться с молодыми дубками,
посаженными учениками рядом со школой. И сейчас для меня весна не наступит,
если я не соберу в любимом парке букетик голубой перелески, а лето – это
серебристые ландыши и соловьиное пение.
Сразу
же после окончания войны для гатчинцев началом мирной жизни и настоящим
праздником тоже было посещение Дворцового парка. Например, уже в июне 1945 года
парк стал местом проведения праздника Победы. В дневнике зам. директора по
научной части Гатчинского дворца-музея С.Н. Балаевой сохранилась запись: «17
июня. Воскресенье. В Гатчине. Открытие Гатчинского парка. В парке с 11 часов.
Духовой оркестр – на площадке Собственного сада (где Гера). В 2 1\2 часов -
концерт Ленгосэстрады – в Собственном саду. Эстрада – терраса Павла I. Лодочная
станция – 5 лодок. Вечером – танцы на плацу, оркестр на балконе Белого зала.
Перед концертом краткий митинг… День ясный, солнечный, несколько хмурился к
вечеру, но без дождя. В общем, все удачно, весело, впечатление праздника».
В
послевоенные годы Дворцовый парк был в статусе «Парка культуры и отдыха», а
гатчинцы называли его просто городским. Для отдыха и различных массовых
мероприятий было построено много временных сооружений. На склоне перед Водным
лабиринтом существовала Летняя эстрада с рядами скамеек, где устраивались
концерты, как профессиональных артистов, так и самодеятельности. На Цветочной
горке часто играл духовой оркестр. Рядом работал городок аттракционов с
качелями, каруселями, вращающимся самолетом и павильоном «Смеха», в котором за
5 копеек кривые зеркала тебя всячески уродовали. На аттракционах гатчинские
ребятишки, да и взрослые любили проводить много времени. А моя дочка в этом
городке буквально выросла, поскольку во время работы мне приходилось ее
частенько «подкидывать» работницам. Кстати, Дирекции принадлежали филиалы
аттракционов также в Красном Селе и Сиверской.
А
вот на месте Березового домика, на его сохранившемся каменном фундаменте, была
танцплощадка. Я помню, как на ней играл оркестр курсантов Военно-морского
училища, который занимал здание дворца. Также на участках за порталом «Маска»
была устроена спортивная площадка или «Спортивное поле», а за ней – детская с
каруселью, песочницей и беседкой.
В
перестроенном павильоне «Адмиралтейство», который тогда назывался «Летним
театром», работал шахматный клуб, а по вечерам организовывались танцы. Рядом
работала лодочная станция и кафе «Лето». Меня, как единственную комсомолку при
малочисленной партийной организации, нередко направляли дежурить на эти объекты
и контролировать продажу билетов. Позже меня даже выбирали председателем
народного контроля, и я уже тогда приобретала недоброжелателей в нашем
коллективе.
На
аллее парка у входа около типографии стояли стенды со свежими газетами. Помню,
когда полетели первые космонавты, мы с сестрой украдкой вырезали со стендов их
портреты. Обе были влюблены в Германа Титова.
В
павильоне Венеры была открыта «Читальня». Для цветочного оформления парка была
построена оранжерея за Березовыми воротами. Там весной, помогая работницам, я с
удовольствием пикировала рассаду. Старожилы Гатчины должны помнить, как на
Цветочной горке цвели великолепные ирисы, гладиолусы, георгины, а за порядком
следили дежурные: женщины с красными повязками на руках и со свистками.
Летом
каждую субботу и воскресенье в парке проводились праздники, посвященные важным
календарным дням или профессиональным праздникам. Зимой в парке обязательно
отмечалась встреча Нового года, а затем - весны. Также зимой по парку детей
катали на санях с лошадками и бубенцами, на «Ферме» работали лыжная база,
секция фигурного катания и каток на речке Колпанке.
Все
мероприятия финансировались Управлением культуры г.Ленинграда, которому
принадлежал Дворцовый парк, но в них также активно участвовали самодеятельные
коллективы.
Для
примера приведу план мероприятий на 30 и 31 мая 1970 года.
30
мая. День отдыха трудящихся
Летняя
эстрада:
13.00
Концерт духового оркестра;
15.00
Лекция: «Ленинский план социалистического строительства и его осуществление в
СССР».
16.00
Концерт художественной самодеятельности педагогического училища и обувной
фабрики.
Детская
площадка:
14.00
Концерт детской художественной самодеятельности. Массовые игры, затейничество,
конкурсы, викторины, аттракционы.
Спортполе
и Шахматный клуб:
30
и 31 мая. Соревнования по волейболу, городкам, баскетболу, шахматам, шашкам,
свободные игры посетителей.
Танцпавильон
и танцплощадка пос. Сиверской:
30
и 31 мая. Вечера танцев. Начало в 19 часов.
31
мая. Праздник самодеятельного искусства «Гатчина музыкальная».
Летняя
эстрада:
13.00
Концерт художественной самодеятельности ДК
им.
1 Мая г.Ленинграда и коллективов художественной самодеятельности Гатчины.
Летний
театр:
14.00
Концерты симфонического оркестра, оркестра баянистов детской музыкальной школы
и оркестра народных инструментов Гатчинского ДК.
Детская
площадка:
14.00
Концерт детской художественной самодеятельности.
14.00
Экскурсия по парку. Сбор у Летнего театра.
Замечу,
что последний пункт появился только в 1970 году, и это была моя работа. С каким
же воодушевлением я проводила свои первые экскурсии!