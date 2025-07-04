1000 детей потрудятся в Гатчинском округе

На заседании антинаркотической комиссии в администрации Гатчинского округа заместитель директора Гатчинского молодежного центра Дина Никулина выступила с докладом о временном трудоустройстве подростков.

ГДМ стал молодёжным центром

В декабре 2024 года Гатчинский дворец молодежи официально стал Молодежным центром, одним из основных направлений работы которого по-прежнему осталась организация трудоустройства несовершеннолетних в свободное от учебы время.

По традиции работа первых молодежных трудовых бригад началась в апреле, и этот трудовой период продлится до октября. А всего в 2025 году в Гатчинском округе будет организована 1000 мест для временного трудоустройства жителей в возрасте от 14 до 18 лет. Кроме того, запланированы сто мест для взрослых, которые трудоустраиваются бригадирами молодежных трудовых бригад.

На трудоустройство подростков в 2025 году отводится более 45 млн рублей. Большая часть из них, свыше 37 млн рублей, – это средства в форме субсидии на поддержку содействия трудовой адаптации и занятости молодежи из бюджета Гатчинского округа. Плюс из областного бюджета в рамках региональной госпрограммы «Содействие занятости населения Ленинградской области» на организацию временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в Гатчинском округе выделена субсидия в размере 8,3 млн рублей. Грантодатель – комитет по труду и занятости населения Ленобласти.

Однако грантовая субсидия из бюджета Ленинградской области предоставлена только на трудоустройство 800 подростков. Трудоустройство еще двухсот несовершеннолетних полностью взяла на себя администрация Гатчинского округа.

Только раз в году

Период наивысшей трудовой активности детей – конечно, лето. На конец июня в Гатчинском округе было трудоустроено 369 подростков, в том числе 186 человек непосредственно из Гатчины, остальные – жители сельских территорий. На всех территориях созданы подростково-молодежные клубы Гатчинского молодежного центра, на базе которых формируются трудовые бригады из числа местных подростков. Информация по трудоустройству для подростков и их родителей, опекунов и законных представителей опубликована на страницах групп в соцсети «ВКонтакте» подростково-молодежных клубов сельских территорий.

По общим вопросам трудоустройства несовершеннолетних можно обратиться непосредственно в Молодежный центр в Гатчине к специалистам отдела профориентации по телефону: (81371) 9-04-31, добавочный 4. Адрес центра: г. Гатчина, ул. Достоевского, 2, кабинет 25.

На данный момент остались вакансии только на сентябрь и октябрь, прием документов – уже в июле. В сентябре в молодежные трудовые бригады в округе будет принято 32 человека, в октябре – 30.

Дина Игоревна обратила внимание, что о летнем трудоустройстве подростков надо побеспокоиться весной. В этом году прием документов на апрель и май прошел в феврале, а в марте принимали документы на июнь, июль и август.

При этом присутствие родителей при подаче полного пакета документов необязательно. Для временного трудоустройства несовершеннолетний должен представить анкету соискателя, согласие на обработку персональных данных, копии своего паспорта, ИНН, СНИЛС, реквизиты банковской карты подростка «Мир», справку о регистрации (если не имеет постоянной регистрации в Гатчинском округе) и справку из школы (если регистрация и место учебы не совпадают). Также у подростка должна быть подтвержденная учетная запись на портале Госуслуг.

Весной ребята в трудовых бригадах работают с 16:30 до 18:30, летом дневная смена – с 10:00 до 14:00, вечерняя – с 15:00 до 19:00. Осенью часы работы подростков – с 16:30 до 18:30.

С несовершеннолетними, устроенными в трудовые бригады Молодежного центра, заключается срочный трудовой договор. Подростки проходят инструктаж по технике безопасности, знакомятся с должностной инструкцией. В трудовом договоре фиксируется график: пять рабочих дней с двумя выходными в неделю, оговаривается заработная плата и отражаются все условия трудоустройства.

В этом году зарплата подростков при 4-часовом рабочем дне составляет 23800 рублей. Зарплата подростков, которые будут работать в бригадах по два часа в день, соответственно, составит 11900 рублей. Каждый подросток, помимо зарплаты получит материальную поддержку от Центра занятости населения в размере 2250 рублей и компенсацию за отпуск.

Бригадир при 4-часовом рабочем дне получает 28560 рублей, за два часа работы в день – 14280 рублей.

По правилам, подросток может трудоустроиться на работу только на один месяц в году. Поэтому специалисты Молодежного центра просят ребят выбирать наиболее подходящий для них месяц. По программе временного трудоустройства от комитета по труду и занятости Ленобласти существует законодательно закрепленное требование к трудоустройству несовершеннолетних, работающих по программе выделения грантовых субсидий: несовершеннолетний может трудоустроиться один раз в течение года. Если подросток уже был трудоустроен по этой программе в текущем году, он не сможет повторно участвовать в ней.

Дина Никулина заметила, что, по мнению специалистов Молодежного центра, должна быть обязательная квота для повторного трудоустройства в течение года в рамках этой программы – для подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации. Но на данный момент это не предусмотрено грантодателем.

Губернаторские отряды

В этом году, как и прежде, гатчинцы участвуют в областных губернаторских проектах по трудоустройству подростков: в Гатчинском округе запланирована работа Губернаторского молодежного трудового отряда и круглогодичного молодежного трудового отряда Ленинградской области.

Места в этих отрядах входят в общее число вакансий для подростков в 2025 году в Гатчинском округе.

Круглогодичный молодежный трудовой отряд работает в Гатчине с 16 апреля и по 16 июля. В отряде – десять подростков. Работают они на таких же условиях, как и обычные трудовые бригады. Дополнительно в рамках проекта специалисты Молодежного центра организуют для ребят досуговые и тематические мероприятия, также предусмотрено питание детей.

Губернаторские трудовые отряды работают только летом, и в нашем округе они уже сформированы. В этом году в Гатчине будет работать два отряда по 40 человек: один – в июле, другой – в августе. В Сусанинском и Дружногорском поселениях Губернаторские молодежные отряды – по десять человек каждый – отработали в июне. В Коммунаре Губернаторский трудовой отряд в составе 23 подростков выйдет на работу в августе.

Распорядок рабочего дня у всех губернаторских отрядов не отличается от графика работы обычных бригад: пять рабочих дней и два выходных в неделю, четыре рабочих часа в день. В Гатчине предусмотрено горячее питание, а после обеда – ежедневные досуговые мероприятия: экскурсии, тренинги, встречи с интересными людьми, развивающие квесты, участие в городских мероприятиях и обязательное участие команд в финальном мероприятии – Фестивале губернаторских молодежных отрядов Ленинградской области.

Участие в фестивале примут и губернаторские отряды из сельской местности. При этом для них предусмотрено питание в формате «кофе-брейк», для отрядов в Сусанино и Дружной Горке досуговые мероприятия проводятся дважды в неделю, для Коммунарского губернаторского отряда – три раза в неделю.

«Работа России» для детей

Как заметила Дина Никулина, процесс официального трудоустройства подростков с каждым годом становится всё сложнее и напряженнее. Чтобы пройти обязательную по закону регистрацию на портале «Работа России», все подростки должны иметь подтвержденную учетную запись ЕСИА.

В этом году, чтобы не заставлять детей приезжать с документами в Гатчину, сотрудники Молодежного центра выезжают сами на места, обучают специалистов подростково-молодежных клубов тонкостям приема документов и регистрации на портале «Работа России».

- С регистрацией на портале «Работа России» возникают сложности даже у тех подростков, у которых есть подтвержденная запись ЕСИА, – отметила Дина Игоревна. - Наши специалисты, конечно, помогают подросткам пройти регистрацию, но, когда идут сбои в самой программе, сделать это очень трудно.

Дети трудятся на совесть

Подростковые трудовые бригады работают на благоустройстве городских территорий, выполняют задания администрации и общественных организаций, помогают Гатчинскому УБДХ, на ферме Гатчинского дворца, участвуют в проведении городских праздничных и памятных мероприятий, оказывают помощь специалистам гатчинского отделения УФМС, помогают волонтерским организациям поддержки СВО. В том что в Гатчинском округе становятся чище и благоустроеннее, есть и заслуга бойцов Гатчинских трудовых бригад.

- Исходя из нашего многолетнего опыта, мы уверенно можем говорить, что в наших трудовых бригадах каждый год работают хорошие, трудолюбивые подростки, – подчеркнула Дина Никулина. - Они хотят честно зарабатывать деньги и приносить пользу родному городу, поселку или своей деревне. Ребята получают первый трудовой опыт, опыт финансовой грамотности, знакомятся с цифровой безопасностью. Они обретают новых друзей, проходят первые этапы активной социализации в новом коллективе, участвуют в городских мероприятиях, становятся волонтерами. Многие из тех, кто приходит к нам за заработком, остаются с нами – студийцами и активистами, участвуют в подготовке и проведении городских мероприятий, в которых задействован наш Молодежный центр. И мы очень благодарны ребятам за их активность и любовь к родному краю.

В территориальных управлениях Гатчинского округа назначены ответственные специалисты для координации работы с Молодежным центром. Все вопросы можно задать в группе «ВКонтакте»: vk.com/mu_gdm. Актуальную информацию о трудоустройстве подростков в Гатчине и округе можно найти на официальном сайте Молодежного центра: https://mbugdm.ru/, по телефону: 81371-904-31 (доб. 4).

Екатерина Дзюба