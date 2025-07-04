День молодёжи в Гатчине: ливень не помеха!

Хотя капли с неба не прекращались несколько часов, жители и гости города были готовы разгонять тучи улыбками, зажигательными танцами, бумажными вертушками и световыми мечами на Дне молодежи.

В этом году праздник впервые отметили на площадке «Аэропарка» в микрорайоне Аэродром – под выступления давно полюбившихся местных творческих коллективов и приглашенных артистов.

…До официального начала еще больше получаса, а на подходе к «Аэропарку» уже слышны песни: репетирует хорошо известная гатчинцам рок-группа «БЕZ Б». По традиции лидер группы, Сергей Василевский, ведет сегодняшний концерт с Никитой Сергеевым, солистом так же родного Гатчине кавер-бэнда «Балаган». Потихоньку на праздник собирается не только молодежь, но и дождь, и вот напротив сцены, как грибы, появляются шатры. Встаем посередине площадки и видим: налево пойдешь – на барабанах сыграешь, направо пойдешь – гирю подымешь, прямо – на световых мечах сразишься. Глаза разбегаются? А ведь это только начало. Но ничего, сейчас мы вам всё покажем и расскажем.

Слева от сцены за барабанной установкой – коллектив гатчинского музыкального пространства «Не Школа KIDS». «Нешкольники» сегодня будут не только учить ребят играть на ударных инструментах, но и выступать сами. Особенно тепло гости праздника приветствуют 16-летнего барабанщика Степана.

По соседству можно приобрести местную продукцию: фигурные пряники из Пудости, вязаные сумки, игрушки, сувениры. А дальше – еда.

Чуть дальше расположились информационные шатры Центра тестирования ГТО, художественной школы «Живая кисть» и авиаремонтного завода «ОДКСервис». Из-за погодных условий многим организаторам приходится корректировать свои планы: например, нанести аквагрим или провести соревнования по прыжкам в длину теперь вряд ли удастся. Но консультативно-методическая работа продолжается. Центр тестирования ГТО объясняет, как зарегистрироваться на интернет-портале и сдать нормативы, художники развешивают картины и приглашают на занятия для детей и взрослых. А авиаремонтный завод громче всех отзывается на приветствие ведущих и зовет к себе молодых специалистов.

– Молодежь активно приходит на наш завод, весной в «ОДКСервис» появился Молодежный совет. И сегодня на нашей интерактивной площадке «От винта», помимо мастер-классов и конкурсов, будет стол вакансий с раздаточными материалами: можно взять визитку, заполнить анкету, а затем прийти к нам, – рассказывает ведущий инженер, председатель Молодежного совета «ОДКСервис» Олеся Грачёва.

Ветер от собранных в шатре авиаремонтного завода бумажных вертушек уносит нас дальше, вправо – на спортивную площадку гатчинской фирмы «NL style». Гостей встречает медведь Потапыч (представители фирмы называют себя «деревенскими богатырями»). Ребята демонстрируют специализированное оборудование для спортсменов и предлагают молодому поколению попробовать свои силы в подъеме гирь. А ближе к центру стоит шатер центра сценических искусств «ReActor». Здесь, как в «Звездных войнах», можно устроить с другом битву на световых мечах (профессионалы называют такие сражения саберфайтингом, видом артистического фехтования). Ну, или просто потанцевать.

Наконец, в середине пространства – палатка «Добро.Полочки» гатчинских активистов, помогающих ребятам с ограниченными возможностями здоровья реализовать сделанную ими продукцию (фигурное мыло, декоративную посуду), а также Музей вторсырья от экодвижения «Раздельный сбор Гатчина». Музей-палатка украшен выставкой плакатов «О, да, вторсырье», где в формате комиксов раскрывается проблема утилизации отходов. А на столе лежат экспонаты из шин, пакетов и крышек.

– Мы были на заводах по переработке и видели своими глазами как то, что обычно называется мусором, становится вторсырьем и превращается в полезные изделия. Таких экспонатов с заводов в нашем музее много. Моя миссия сегодня – рассказать ребятам о процессе переработки, о том, как вести более экологичный образ жизни, вдохновить ребят принимать участие в наших акциях, – объясняет координатор общественного движения «Раздельный сбор» в Гатчине Инга Тюкавина.

На память о празднике можно было сделать селфи в фотобудке или в зеркале с надписью «Счастье перед тобой».

Программа концерта – насыщенная: гатчинские музыкальные группы («Балаган», «БЕZ Б», Sвой Sтиль»), рэп, танцы, выступления юных участников творческих объединений из Гатчинского округа и Санкт-Петербурга.

Не обошлось и без исполнения нашумевшего во всем мире «Сигма Боя», комических куплетов про Тикток и сюрпризов. Ребята, прошедшие через испытания на сообразительность от ведущих, получили от организатора праздника - Комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике Гатчинского округа - футболки, блокноты и другие призы.

Но, пожалуй, главным подарком на Дне молодежи стало выступление российской певицы Эммы М. Ее знают не только по хитам «Штрихкоды», «Нереальная любовь», но и по стихам, опубликованным под псевдонимом Другая Эм. В 2022 году Эмма Блинова (настоящее имя артистки) стала членом Российского союза писателей, и с тех пор, помимо музыкальных наград, забирает медали имени русских литераторов.

Нежная девушка, лиричный поэт, с одной стороны, и любительница боевых искусств и настоящая бунтарка с другой, Эмма М стала отличным воплощением молодежного духа на празднике. А очередная встреча гатчинских творцов, мастеров, активистов, представителей местных организаций и, собственно, молодых людей города и округа на новом месте – поводом бросить вызов погоде. Потому что никакой дождь не сможет устоять против потока молодежной энергии.

Мария Ибадова