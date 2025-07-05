Если взрослые как дети – кто за них в ответе?

- Законодательством Российской Федерации предусмотрена опека или попечительство над недееспособными и не полностью дееспособными гражданами (иногда их еще называют ограниченно дееспособными), – объясняет Наталья Вячеславовна. – Недееспособных много, и с каждым годом становится всё больше – по разным причинам. Сейчас у нас на учете состоит порядка 160 человек, находящихся под опекой физических лиц, в основном близких родственников. И еще около двухсот тех, кто проживает в социальных учреждениях. Социальных учреждений у нас тоже становится всё больше и больше, и это хорошо, потому что недееспособные люди нуждаются в круглосуточном контроле и уходе. На территории Гатчинского округа – это дом реабилитационного проживания (бывший психоневрологический интернат) в Гатчине, Дружносельская психиатрическая больница, Санкт-Петербургская психиатрическая больница имени П.П. Кащенко.

- Значит, непосредственно у вас под опекой – только взрослые?

- Да, у меня – три основных возрастных категории: ментальные инвалиды с детства, которым исполнилось 18 лет; люди постарше – взрослые, но неспособные отдавать отчет своим действиям, руководить ими и проживать самостоятельно; и еще одна категория – это престарелые люди с так называемой старческой недееспособностью, деменцией.

- И когда примерно она наступает?

- Возраста у деменции нет, никто не знает, когда она может настигнуть. Это тяжелый диагноз, который, к сожалению, случается очень часто. Не менее распространенное заболевание, в результате которого наступает недееспособность, – это инсульт. Не секрет, что инсульты вообще помолодели в последнее время, и порой они приводят к полной недееспособности: отсутствию речи, движений, ориентации в пространстве и, соответственно, полной невозможности самообслуживания.

- В таких случаях оформляется опека?

- Недееспособные – так же как и не полностью дееспособные граждане – признаются таковыми в судебном порядке на основании выводов судебно-психиатрической экспертизы. Только после того, как решение суда вступило в законную силу, мы можем оформить опеку над такими гражданами. Невозможно оформить опеку над человеком, у которого просто случился инсульт, или есть инвалидность какой-то группы.

Часто к нам приходят, когда случилось несчастье: человеку присвоили первую группу инвалидности, например, из-за потери зрения или конечностей, срочно нужна опека. А мы по действующему законодательству просто взять и оформить опеку или попечительство не можем, это дело серьезное. Гражданина не может признать недееспособным врач в поликлинике. Суд основывается на расширенном заключении комиссии врачей судебно-психиатрической экспертизы. Она может проводиться достаточно долго, порой только в рамках стационара.

Даже если диагноз очевиден, человек давно болеет и состоит на учете у психиатра или невролога, если это взрослый человек и у него развивающаяся деменция – в любом случае люди, которые подали такое заявление в суд, должны доставить пациента в лечебное учреждение, где ему будет проведена судебно-психиатрическая экспертиза.

- И каков алгоритм действий, чтобы признать взрослого человека недееспособным?

- Если мы говорим про взрослых людей, которые учились в школе, в институте, получили профессию, работали, и вдруг «что-то пошло не так» (близкие стали замечать признаки психического заболевания – человек не отдает отчет в своих действиях, не руководит ими), первым делом надо показать человека врачу-психиатру. И, получив медицинские документы, подтверждающие диагноз, можно обращаться в суд с заявлением о признании человека недееспособным. Суд первичен. Органы опеки на этой стадии выступают в роли помощников, консультантов.

- Кто может заявить в суд о признании человека недееспособным?

- Заявление о признании гражданина недееспособным или не полностью дееспособным подается в суд по месту жительства данного гражданина, а если гражданин помещен в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, или стационарную организацию социального обслуживания, предназначенную для лиц, страдающих психическими расстройствами, по адресу этих организаций.

Дело о признании гражданина недееспособным вследствие психического расстройства может быть возбуждено в суде на основании заявления членов его семьи, близких родственников (родителей, детей, братьев, сестер) независимо от совместного с ним проживания, а также заявления органа опеки и попечительства, медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь, или стационара соцобслуживания.

К заявлению нужно приложить документ, удостоверяющий личность заявителя, самого больного, жилищный документ (форма 9), медицинские справки и документы, подтверждающие родство заявителя и гражданина, в отношении которого подается заявление.

Очень часто соседи обращаются со звонками: помогите, потому что уже нет сил – квартира соседа-инвалида захламлена, неприятный запах, родственников нет, и так далее. Тут в первую очередь нужно обращаться в социальную службу. Потому что не все одинокие больные люди, которые завели огромное количество животных и плохо пахнут, недееспособны. Нам звонят и требуют: «Вы опека? Немедленно приезжайте, берите под опеку». Невозможно оформить опеку над человеком, который развел грязь в доме и не имеет близких родственников. Органы опеки могут совместно с социальной службой, полицией, представителями ЖКХ и, конечно, с врачами инициировать госпитализацию нуждающегося в психиатрической помощи гражданина, в отношении которого будет решаться вопрос о признании его недееспособным, а в дальнейшем устанавливаться опека или попечительство.

- Если нет желающих взять опеку над человеком – что тогда?

- В таком случае опекуном выступает медицинская организация либо комитет по опеке и попечительству.

- Вы оказываете какое-то содействие лицам, оформляющим опекунство?

- Да. Мы обязательно участвуем в судебных заседаниях, даем свое заключение и объясняем гражданам всю дальнейшую процедуру оформления опеки или попечительства.

- Чем отличается опека от попечительства?

- Опека устанавливается над недееспособным, а попечительство – над неполностью дееспособными. Эти люди могут самостоятельно распоряжаться своими денежными средствами: пенсией, зарплатой, они даже работают. Но не вправе распоряжаться своим недвижимым имуществом. В силу психиатрического диагноза, алкогольной или наркотической зависимости над ними устанавливается попечительство и назначается попечитель, который контролирует сохранность недвижимого имущества. При этом подопечные совершенно самостоятельны в быту, но продать недвижимость без разрешения попечителя и органа опеки не вправе.

- Бывает, что суд отказывает в признании гражданина недееспособным?

- Да, бывает. Таких решений немного. Как правило, в таких делах заявителями являются дети, которые хотят признать своих родителей недееспособными, но экспертиза показывает обратное, и суд отказывает в удовлетворении требований. Еще в моей практике был случай, когда гражданка подала заявление в суд о признании ее дееспособной, прошла судебно-психиатрическую экспертизу, которая сделала вывод, что она совершенно здорова, и суд вынес положительное решение – признал ее дееспособной. Этот случай был единственным.

- Это всё про взрослых. А дети – ментальные инвалиды, которым исполняется 18 лет, тоже должны признаваться недееспособными и попадать под опеку?

- Да. При этом они навсегда остаются детьми, зачастую на уровне семилетнего, а иногда и двухлетнего ребенка. Есть такие, которые учатся в школе по специальной программе. Некоторые вполне могут работать физически, но трудоустроиться таким гражданам крайне проблематично. Все наши опекаемые дети невероятно красивые, добрые, с открытой душой люди. У каждого свой характер, привычки, но никого из этих «взрослых детей» нельзя оставить без опеки.

У кого-то проблемы с питанием, кто-то слишком активный, а иногда и агрессивный. Но при этом им самим страшно, больно, и они очень нуждаются в защите и медицинской помощи. Родителям таких подопечных нужно находить силы, чтобы обеспечить детей своевременным лечением, обучением, реабилитацией, а для этого самим оставаться здоровыми и быть «в ресурсе». И где его брать, порой большой вопрос.

- С какими диагнозами у вас под опекой взрослые дети?

- Примерно 90% – это умственная отсталость, аутизм, синдром Дауна, детский церебральный паралич. Родители таких подопечных должны круглые сутки контролировать своих детей и ухаживать за ними. И это не только дать таблетку: надо соблюсти сложные гигиенические процедуры, посетить врачей, выйти на прогулку и так далее. Многие подопечные находятся в инвалидных креслах, и не всегда имеется техническая возможность вывезти их на улицу.

В общем, это тяжелая родительская ноша в полном смысле слова. Кроме того, для таких мам, пап, бабушек и дедушек, к сожалению, нет элементарной психологической помощи. Они не понимают порой, как им справиться, где взять силы. Мы звоним, разговариваем, у них у всех есть мой личный номер. Я стараюсь помогать опекунам круглые сутки.

- Когда такому ребенку исполняется восемнадцать, он ставится на учет в органах опеки?

- Здесь важно вот что понимать. Если бы это был здоровый ребенок, то в 14 лет он, получив паспорт как все граждане, стал бы не полностью дееспособным, т.е. получил бы право взаимодействовать с банками, ставить подпись, распоряжаться каким-то имуществом и т.д. Естественно, больной ребенок не может не то что документы подписывать, но даже зачастую и говорить. Поэтому уже с 14 лет таких детей можно признавать недееспособными. Они остаются несовершеннолетними, но по решению суда их законные интересы далее защищают родители. А непосредственно опека по действующему законодательству устанавливается уже над совершеннолетними недееспособными гражданами.

- Обращаться в опеку надо, когда ребенку исполнится восемнадцать?

- Я бы рекомендовала заранее, в преддверии 18-летия, подойти к нам с решением суда о признании ребенка недееспособным. И мы будем уже тогда устанавливать опеку. Перечень документов для близких родственников минимален: паспорт, справка об отсутствии судимости, сведения о регистрации, где проживает. В 18 лет эти дети будут проходить переосвидетельствование инвалидности уже как совершеннолетние. Это касается всех без исключения.

- Опекун несет полную ответственность за опекаемого?

- Безусловно. От административной до уголовной. То есть мама-опекун недееспособного ребенка, которому 40 лет, будет привлечена к административной ответственности и оштрафована, если ребенок совершит административное правонарушение. То же касается и гражданско-правовой ответственности. Опекуны и попечители ежегодно представляют нам отчет о сохранности всего имущества своих подопечных: недвижимости, автомобилей, ценных бумаг и денежных средств, которые хранятся на счетах. Это может быть пенсия, заработная плата, пособия, компенсационные выплаты и так далее. За всё это опекуны несут полную ответственность. И если они потратили деньги не на нужды своего подопечного, не согласны возмещать потраченные средства, мы вынуждены обращаться в суд с иском о взыскании этих денежных средств и представлении нам отчета опекуна, как этого требует законодательство.

- Опекуны не могут распоряжаться имуществом опекаемых?

- Нет, они не имеют никакого права на имущество своих подопечных. Они могут только пользоваться этим имуществом – например, недвижимостью – с разрешения органов опеки, если, допустим, это вообще не родственники. Жилье недееспособных и неполностью дееспособных граждан точно так же, как в случае с детьми, находится под нашим контролем, и без разрешения опеки распоряжаться им никто не вправе. Этот закон един для всех. Многие почему-то думают, что если человек поступил в социальное учреждение, то его недвижимое имущество и все накопления сразу заберут. Это какой-то стереотип, сложившийся, возможно, в лихие времена, но никогда такое не было предусмотрено законодательно. То есть в любом случае это противозаконно.

- Наталья Вячеславовна, есть прецеденты, когда опекуны наказывались за махинации с имуществом подопечных?

- Безусловно, были случаи, когда должностные лица привлекались к уголовной ответственности за растрату денежных средств и потерю подопечным недвижимости. Но сейчас всё очень прозрачно, всё контролируется, и в наше время это практически невозможно. В Гатчинском округе, я могу сказать, работают 100% порядочные люди.

- Вы проводите какие-то плановые рейды?

- Да, конечно. График проверок предусмотрен законодательством. Мы смотрим, как живут опекаемые, обязательно проверяем жилищно-бытовые условия, сохранность имущества, как опекун исполняет свои обязанности. Но знаете, по сути, у нас это такая большая семья, все опекуны и попечители замечательные люди, с большим сердцем, очень приветливые, многие хотят угостить, напоить чаем. Каких-то недостойных граждан среди опекунов точно нет.

- Вы участвуете в судебных заседаниях о признании граждан недееспособными. Много сейчас таких слушаний, и как долго идут суды?

- В суде решение принимается быстро. Долго делается экспертиза, потому что этих экспертиз в Ленинградской области огромное количество. Вы не представляете, сколько людей признаются недееспособными. Вот у меня объемистая папка – это на сегодняшний день количество исков в суде.

- Это те, кого еще предстоит взять под опеку?

- Да, и это только иски о признании недееспособными. Я уже не говорю про другую категорию граждан, чьи законные интересы орган опеки представляет в суде – это граждане, совершившие преступления в состоянии невменяемости. И здесь порядка тысячи судебных заседаний в год. Конечно, обыватели не знают об этой стороне жизни органов опеки. Вот, например, папки с делами тех, кто освобожден от уголовной ответственности в силу психического заболевания. Они совершили преступления, и к ним применена принудительная мера медицинского характера, эти граждане помещены в психиатрические клиники.

- Т.е. органы опеки представляют интересы преступников, признанных невменяемыми?

- Да. Тех, у кого нет родственников или родственники не желают в этом участвовать. Подчас они сами – потерпевшие либо свидетели по уголовным делам. Сейчас в производстве суда находится около 50 дел в отношении лиц, которым нужно либо продлить меры медицинского характера, либо по каким-то причинам прекратить, либо изменить – ужесточить или сделать более легкой, то есть отпустить их на амбулаторное лечение.

В месяц по данным делам проходит от 50 до 80 судебных заседаний. Сейчас я этим занимаюсь одна, и, конечно, в комитете по опеке и попечительству катастрофически не хватает кадров на данном направлении.

- Какие требования к соискателям на эту вакансию?

- Мы приглашаем людей с юридическим, педагогическим, социальным или психологическим образованием. Юристы и соцработники в приоритете, потому что направленность больше такая: уголовные и гражданские процессы, социальная сфера, контроль, обследование. Человек должен быть грамотным, ответственным, а главное – для работы в органах опеки нужно любить людей, уметь вникать в их проблемы и по-настоящему хотеть им помочь, иначе никакое образование не поможет.

Беседовала Екатерина Дзюба